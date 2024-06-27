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立法會會計界議員黃俊碩：地價收入減 倘財赤持續須節流

【明報專訊】政府最近兩個財政年度均錄得逾千億元巨額財赤，下周一（7月1日）為香港回歸27周年之際，如何解決財赤問題備受關注。立法會會計界議員黃俊碩接受專訪時表示，近年政府出現財赤，主要原因是地價收入大幅減少，他認為，像過去般依賴地價收入作為主要收入來源之一未必理想。根據2月底發表的《財政預算案》預測，未來5年經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，黃俊碩強調，要留意今明兩個財政年度政府收入增長會否不似預期，令上述收窄財赤的預測未能兌現，屆時政府便要考慮節流收緊開支。

香港稅務學會會長吳錦華在2021年3月18日本欄見報的專訪中指出，本港過去多年來一直奉行高地價政策，變相是徵收「地產稅」，2017/18至2019/20財政年度地價收入分別佔政府收入26.6%、19.5%及25.0%，決策者須留意一旦大幅增加供應將打擊地價收入；吳錦華當時亦指出，近年不少首置客以5%至10%首期便上車，樓價一旦急跌，便會帶來負資產的問題，同樣需要注意。上文見報以來，除了本港經濟增長繼續疲弱外，港息亦要跟隨美息顯著上升，而且政府也大幅增加公營房屋供應，至今私人住宅樓價跌逾兩成，影響所及，金管局4月底公布的最新數據顯示，今年首季末負資產個案增至約3.2萬宗，為近20年高位。

從上述事例可見，政府在制定房屋、稅務或其他政策時，應該多聽取業內專家的分析，尤其是剛過去截至3月底2023/24財政年度，政府地價收入僅194億元，較2017/18至2019/20財政年度平均每年逾1000億元大幅減少，導致整體收入下跌至5494億元，政府地價收入佔整體收入比率亦下跌至低單位數，由於整體開支高達7213億元，即使計入發行綠色債券所得725億元收入及償還8億元本金後，仍錄得1002億元赤字，若撇除發行債券淨收入，赤字更高達1719億元。

支持政府發債投資基建 打造國際創科中心

黃俊碩表示，他一向認為地價收入作為政府主要收入來源之一屬不太理想，因此很支持政府近年積極打造香港成為國際創新科技中心，藉此增加收入來源，惟達至此長期目標，需要投資大量基建及打造優質生態環境，才可以吸引眾多人才來港，涉及巨額開支，他視此為投資，並且贊成政府就此發債。

他解釋，香港政府好像全球大多數政府一樣，以現金收付制（cash basis）來製訂帳目，不論現金從何而來、因何而去，現金流入便是收入，現金流出便是支出，因此基建投資被視為開支，而發債則被視為收入。

倘財赤持續要審視所有開支

事實上，在2月底發表的《財政預算案》的中期財政預測亦反映了每年發行合共約950億至1350億元的綠色和可持續債券及基礎建設債券。黃俊碩表示：「發債令我們庫房的財政儲備增加，讓我們有更多錢去投資不同的項目，這亦是『共同富裕』的概念，由政府發債去投資基建，基建落成後市民可共同感受到其好處，這是一個很好的方向，不止香港，很多城市亦有這樣做。」

根據《財政預算案》預測，未來5年經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在兩年後，即2026/27財政年度起恢復盈餘；至於非經營帳目，則在2028/29財政年度恢復盈餘。倘計入發行債券所得，則政府綜合帳目只有2024/25財政年度錄得赤字，其後財政年度均錄得盈餘（見圖1）。

黃俊碩指出，需要留意今明兩個財政年度政府收入增長會否不似預期，令上述收窄財赤的預測未能兌現，屆時政府便要「睇餸食飯」，而他認為首先要考慮節流收緊開支，而非改變屬香港重大競爭優勢的低稅率及簡單稅制來增加收入。 在本財政年度，社會福利開支料高達1362億元，在所有開支分項中屬最高（見圖2），有分析認為，過去政府奉行高地價政策，地價收入每年逾千億元，才可以維持如此高的福利開支，未來若要節流，便一定要縮減福利開支，黃俊碩指要審視所有開支：「假如政府總收入真的證實支持不到總支出的話，便不可只看福利開支或其他單一項目來節流，而是整體審視所有開支如何收緊，每個項目都要考慮。」

明報記者 葉創成

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