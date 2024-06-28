代理新盤失實陳述囚7周 銷監局：擬就刑期上訴

署理主任裁判官劉綺雲判刑時表示，有關控罪屬嚴重罪行，須判具阻嚇性刑罰，量刑起點為12周，考慮被告認罪減至8周，而事發與落案差距3年，其間被告承受壓力，刑期減至7周，即時監禁。銷監局表示尊重法院裁決，鑑於案情嚴重，會在仔細研究判詞及徵詢法律意見後，考慮是否就刑期提出上訴。

在上述案件中，銷監局首次引用一手新例第76條，因對發展商提供的按揭貸款條款，作出具欺詐性或罔顧實情的失實陳述而檢控相關地產代理。翻查資料，一手新例自2013年4月實施以來，已有兩名地產代理被定罪，去年首錄地產代理被定罪及判囚個案，涉傳布佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯虛假或具誤導性的資料，兩項控罪各被判監禁兩個月，同期執行。銷監局提醒代理不應使用虛假、誤導性或欺騙性陳述，以銷售一手住宅物業，亦建議準買家不應輕信他人提供資料。

香港置業：尊重判決 注重員工操守

對再有地產代理因觸犯一手條例被判入獄，地監局會作出嚴肅跟進，局方指出，有關個案是由地監局接獲投訴，經調查後認為案情嚴重，再轉交銷監局跟進，地監局嚴正提醒持牌人，不可作任何具誤導性陳述，局方對任何違規個案皆以零容忍態度處理，同時局方會與其他相關執法機構合作，打擊任何違法行為。

香港置業發言人表示，尊重法庭判決，重申注重員工操守，為客戶提供最專業服務。

據案情指被告陳浩源2021年4月游說受害人、即涉事買家購買將軍澳日出康城SEA TO SKY，一個價單定價約2000萬元4房單位時，受害人獲告知發展商提供一項按揭計劃，即「成交金額85%第一按揭」，當時表示已屆52歲並失業，惟其家人表示，如無法取得相等於成交金額85%的按揭，將不會考慮購買該期數任何住宅物業。

促銷SEA TO SKY

失實陳述按揭計劃

受害人基於信賴被告，最終購入屋苑第1座極高層A室，實用面積1075方呎4房間隔，成交價2013萬元、實呎1.87萬元；及後知悉，由於每月還款金額與被告計算有逾14%差幅，最終未能完成交易，遭發展商沒收訂金涉約100萬元。

明報記者