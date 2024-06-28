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觀塘「紅茶冰室」舖位叫租60萬

【明報專訊】受香港市民北上內地消費影響，本港有不少食肆結業，部分位處傳統工貿區的「人龍店」亦擬結業，其中位於觀塘中海日昇中心地下、每逢午餐時段均大排長龍的小紅書推介店「紅茶冰室」，其舖位最新以月租60萬元放租，意味該店很大機會選擇棄租。

面積8340呎 意向呎租72元

據網上資料顯示，上述舖位為中海日昇中心地下D舖，面積約8340方呎，目前由紅茶冰室租用，為區內知名「人龍店」，平時每逢午飯時段都吸引不少區內打工仔用膳，惟舖位現時叫價約60萬元放租，即意向呎租約72元，意味紅茶冰室有可能結業。資料顯示，舖位由已故舖王鄧成波的家族於2016年以約2.5億元購入，以最新放租價計，租金回報率約2.9厘。

值得一提是，鄧成波家族持有該廈一籃子物業，包括9個舖位、大型廣告位及5樓12個車位，單計舖位面積約18,427方呎，早已於市場上放售，近日市值約3.8億元。

代理料上半年工商物業買賣價量齊跌

另利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，據利嘉閣綜合土地註冊處資料，截至6月25日為止的2024年上半年，全港共錄得1552宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉登記總金額為265.54億元，預計整個上半年最終可錄得1592宗、涉資272.7億元，料較去年下半年的1665宗、涉411.09億元，分別回落4%及下挫34%。

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