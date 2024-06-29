十大屋苑6月129宗成交 撤辣後最少

嘉湖均呎8875元 半年升近9%

平均呎價方面，本月只有一半屋苑回升，惟所有升幅均不足一成，天水圍嘉湖山莊本月均呎8875元，較去年12月的8173元上升8.6%，已屬表現最好的屋苑；呎價跌幅最大則為鴨脷洲海怡半島，本月均呎為12,989元，較去年12月14,619元下跌逾一成。至於鰂魚涌康怡花園則跑輸大市，不論價量均跌，屬表現最遜色的屋苑。

上半年1147宗 急升逾六成

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月底政府全面撤銷樓市辣招後，十大屋苑3月成交量達371宗，創3年新高，料息口見頂及內地多項樓市救市措施等利好消息下，樓價於下半年或迎來轉機。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，周末適逢七一回歸日長周末，部分市民外遊，影響二手預約睇樓活動，但仍不乏用家趁二手樓價回軟，在二手市場上物色筍盤，故預約睇樓量大致靠穩。

此外，美聯營業經理曹錦輝表示，元朗朗屏8號第1座低層J室，實用598方呎3房間隔，獲租樓多年的買家以711.8萬元承接單位，實呎11,903元。原業主2017年738.3萬元購入一手單位，帳面微蝕26.5萬或4%，連使費料實蝕約69萬元或近一成。

中原首席分區營業經理黃家全表示，鄰近奧運站的凱帆軒亦錄蝕讓，第1座中層B室，實用467方呎兩房間隔，以848萬元易手，實呎18,158元。原業主2018年6月935萬元購入，帳蝕87萬元或9%，連使費料實蝕約140萬元或近15%。