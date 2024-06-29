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司徒拔道CENTRAL PEAK 七一起推6伙招標

【明報專訊】一連3日的周末連七一回歸長假今日展開，其中奉行「月月有樓賣」的新地（0016），旗下東半山司徒拔道項目CENTRAL PEAK，於七一回歸日推出6個單位於當日起招標。至於主打細單位、大鴻輝旗下西區德輔道單幢樓盤尚逸，將於今晚8時截止認購，並於七一當日首輪開售81伙。

CENTRAL PEAK標售的6伙會以每日截標方式推出，招標期至12月30日，單位包括1間洋房，位於Bliss Link的洋房3號，實用面積3688方呎，4房4套間隔，附設1238方呎花園及內置升降機，其餘5伙為分層戶，實用由1665至2125方呎，屬3房雙套或4房雙套間隔。

NOVO 3B昨沽62伙 兩輪沽近200伙

此外，新地旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，繼上周六開展首輪銷售後，昨晚長假期前夕開展次輪銷售，涉156伙包括價單發售118伙，以及招標形式推售38伙，市場消息稱，項目單日以價單形式售出約62伙，即佔以價單形式發售的118伙逾一半，而項目兩輪銷售共沽出近200伙。事實上，新地推售新盤步伐未有減慢，豪宅盤方面，今年有啟德跑道區天璽‧海、中半山帝景園等，新地副董事總經理雷霆早已預告，集團位於何文田太子道西233號項目，以及啟德天璽‧天將於第三季登場。

柏蔚森I擬下周開示範單位及開價

樓花期長約13個月、新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，亦屬7月份市場焦點新盤之一，新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，項目預計下周開放位於九龍灣的示範單位予傳媒參觀，並有機會隨即開價，有望下月開售。項目將提供3個示範單位，包括一房、兩房及三房一套間隔。

另新世界與港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊III，再多1宗取消交易個案，為第8B座58樓B室、實用509方呎兩房戶，原於2021年6月以1312.6萬元、實呎約2.58萬元售出，成交紀錄冊顯示，買家已取消交易。項目自2021年8月至今，累錄約473宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的56%。

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