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匯璽1房788萬沽 6年實蝕17%

【明報專訊】二手蝕讓潮持續，被視為抗跌力較高的鐵路盤，亦錄蝕讓個案。美聯首席區域營業董事張曉盈表示，港鐵南昌站上蓋匯璽最新錄蝕讓個案，單位為5B座低層B室，實用385方呎，1房間隔，買家心儀物業屬鐵路盤，買賣雙方議價後以788萬元易手，實呎20,468元。

安寧花園3房未補價472萬易手

上述單位原業主2018年9月以914萬元購入單位，持貨約6年，轉手帳面蝕126萬元或約14%，計算交易費用後，實際蝕逾154萬元或約17%。

居屋亦錄蝕讓個案，世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳安寧花園一個3房戶，以472萬元（未補地價）易手。他表示，有關單位為安寧花園3座高層K室，屬實用583方呎3房戶，享開揚景，附設靚裝修。原業主在今年4月起，在綠表市場以558萬元放售，惟一直未能售出，並按市况而多次調低售價，至近日以472萬元（未補地價）放售，終獲承接，累減價86萬元或15%，實呎8096元。原業主2019年5月以綠表價514萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕讓42萬元或8%，計及交易雜費後，實際蝕逾63萬元或12%。

太古城3房39年勁賺逾1297萬

另有長情業主沽售鰂魚涌太古城一個3房單位，勁賺逾千萬元離場。市場消息指出，太古城最新成交個案是紫樺閣中層E室，實用922方呎，3房1套間隔，原業主早前以1410萬元放售，獲外區用家垂青，買賣隻方議價後減價42萬元或約3%、以約1368萬元成交，實呎14,837元。原業主1985年2月份以約70.3萬元購入單位，持貨39年，帳面大賺1297.7萬元，期間升值逾18倍。

SEASONS系列推售至今

沽772伙 吸金近49億

一手市場方面，未有新盤作全新銷售，成交以餘貨單位為主。會德豐地產旗下將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨日售出1伙，為2A座16樓G室，實用325方呎，1房（開放式廚房）間隔，成交價469.1萬元，實呎14,434元。據悉，整個SEASONS系列自今年3月起推售至今，累售772伙，套現近48.7億元。

[香港地產]

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