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啟德下半年料5盤登場涉6563伙 柏蔚森勢成頭炮

【明報專訊】近年成為市區新盤供應重鎮的啟德區，本報統計，單計目前已獲批預售樓花、擬下半年登場全新樓盤共5個、涉單位總數6563伙（見表），意味啟德新盤混戰，必將成下半年市場焦點，其中打頭陣7月出擊的全新盤為樓花期長約13個月、新世界（0017）及遠展（0035）合作的跑道區柏蔚森I，今日將開放設於九龍灣金利豐國際中心內的示範單位予傳媒參觀，勢成下半年首個開售市區大型新盤。

柏蔚森今開放示範單位予傳媒參觀

據中原地產大數據資料顯示，九龍城區1月至6月（主要屬啟德），整體一手買賣註冊錄約2000宗，其中逾1500宗於4月至6月錄得（具體反映3月至5月成交），佔比75%，反映「撤辣」後該區一手成交活躍，而目前已獲批預售樓花、擬下半年登場的全新樓盤共5個、涉約6563伙，市場關注，下半年「撤辣」效應能否繼續刺激區內去貨速度。

分3期發展的柏蔚森，共提供1305伙，現正登場、日前已上載樓書的第1期柏蔚森I，提供291伙，戶型涵蓋1房至3房，標準單位實用面積介乎272至560方呎。可留意是，柏蔚森I無論是1房、兩房或3房戶，上述每款單位的入場面積，均屬同區同類戶型最細，料具一定市場競爭力。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，市場對項目約380方呎的標準兩房單位反應最熱烈，料吸引正在租樓人士及投資客。

上半年區內沽約2000伙 撤辣後佔75%

至於奉行「月月有樓賣」的新地（0016），繼3月推出跑道區天璽‧海後，新地副董事總經理雷霆已預告，集團部署下半年推售今年另一「重頭炮」、鄰近港鐵啟德站的天璽‧天；項目分兩期發展，其中第1期提供906伙，包含1至4房戶，預計落成日期為明年6月。另一龍頭發展商恒地（0012），預料下半年亦有兩個跑道區合作項目應市，包括承豐道18號、承豐道19號，分別涉2060伙和1590伙。

值得一提，2月「撤辣」後，中海外（0688）旗下已屆現樓的跑道區維港1號銷情暢旺，同系另一跑道區全新盤維港‧雙鑽，去年初已獲批預售樓花，但一直按兵不動，估計下半年亦將伺機出擊。

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