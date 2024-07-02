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七一連周末假新盤沽百伙 尚逸佔65伙

【明報專訊】踏入下半年，隨即有中小型發展商推盤賣樓，樓花期長約17個月、大鴻輝集團旗下西區德輔道西單幢樓花盤尚逸，昨日七一回歸日首輪開售81伙。市場消息稱，項目開售約7小時，最終售出約65伙，佔可發售單位逾八成，其中上午進行大手買家揀樓的S組，售出約16伙，而項目料短期加推。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，其中一組買家共斥逾1215萬元連購一伙兩房及一伙開放式戶作投資。

連同過去周末兩日，新盤市場於一連3日長假期共錄逾100宗成交，其中龍湖集團（0960）旗下啟德尚‧珒溋，再以招標售出1伙特色戶，位於低座A座D室，實用2170方呎，4房雙套間隔，外連55方呎花園、405方呎天台，連1個車位，以9418萬元成交，呎價4.34萬元。至於尚逸整體以兩房戶銷情最理想，推出實用面積389方呎A室13伙全數售罄；另29樓A室，實用492方呎的3房單位亦已售出，以最高折扣率計，樓價涉約1258.6萬元，折合實呎2.56萬元。項目是次推出的F及G室，合共25伙亦沽清，均屬實用270餘方呎的1房戶。

另外，今年上半年積極推盤的會德豐，昨公布期內累售1188伙，套現逾130億元，當中與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS系列，共售出773伙，吸金逾48.7億元，而旗下啟德跑道區的MIAMI QUAY I ，項目自5月現樓重推後迄今累售出39伙，套現逾4.6億元，全盤由2022年9月樓花期開售至目前累售約89伙。

會德豐下半年料推3至5個項目

對於集團下半年推盤大計，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，將推出3至5個項目，包括黃竹坑港島南岸6期的第一期、啟德跑道區承豐道19號第1期等，涉及逾千伙。他預計，一手新盤將續主導下半年樓市，全年一手成交料有約1.2萬至1.5萬宗，並預期9月有機會減息，樓價有望平穩發展。

NOVO不足兩年累沽3000伙 套180億

另近期推售屯門兆康NOVO LAND 3B期單位的新地（0016），集團副董事總經理雷霆表示，全個項目開售不足兩年，迄今累售超過3000伙，套現逾180億元，為過去兩年套現金額最高的單一樓盤。

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