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太古城七一錄成交 3房1083萬沽蝕近三成

【明報專訊】一連3日周末及七一長假，二手交投稍為好轉，中原地產統計，十大屋苑周末錄9宗成交，按周急升1.25倍，連同七一回歸假則合共錄12宗成交，當中包括錄得本月首宗成交的鰂魚涌太古城。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期二手業主願意讓步，擴大議價幅度，加上本周末天氣好轉，買家出動睇樓，進一步帶動成交，估計7月二手成交量持續於雙位數穩定橫行。

另據美聯統計，過去周六及周日十大屋苑錄約12宗成交，較上周末約6宗回升約1倍，創13個周末新高。連同七一回歸日，十大屋苑3日共錄約13宗成交。美聯住宅部行政總裁布少明預期，踏入7月新盤陸續部署推出，全月一手交投有望重上逾千宗水平，惟二手交投則反覆橫行，樓價仍受壓。

十大屋苑3日12宗成交

十大屋苑交投最多的屋苑，分別是太古城及東涌映灣園，過去3日長假各錄3宗成交。中原分區營業經理莊劍嵐表示，太古城上月共26宗成交，平均實呎14,317元，本月首宗成交位於逸天閣低層D室，實用面積714方呎，3房1套間隔，向東南，望城市景，獲用家以1083萬元承接，實呎15,168元。原業主2019年5月1400萬元買入，持貨約5年，帳蝕317萬元或22%，連使費實蝕約400萬元或近三成。 

朗逸峯相鄰戶3160萬沽 7年平手離場

位於荃灣半山的朗逸峯罕錄大額二手成交，中原首席分區營業經理丘漢偉表示，朗逸峯兩個高層相鄰物業，實用面積分別989方呎及1186方呎，屬於3房1套及4房1套間隔，連同多個車位，分別以1480萬元及1680萬元沽出，共涉3160萬元，實呎分別約14,965元及14,165元。買家為本區換樓家庭客，原業主於2017年以1240萬元及1510萬元買入單位，連同裝修及使費計料實際平手離場。 

再有另類單位因較市價低，獲市場承接。美聯高級區域經理佘錦驊表示，西灣河鯉景灣怡昌閣一個頂層單位，實用431方呎，兩房間隔，以525萬元易手，實呎12,181元。值得留意的是，大廈升降機不能直達該樓層。原業主2007年8月以約264萬元購入，帳面獲利約261萬元或99%。

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