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泓景臺均呎1.46萬 4個月新低

【明報專訊】西九四小龍之一的荔枝角泓景臺跟隨大市走向，平均呎價近月回調，截至6月25日，泓景臺6月暫錄4宗成交，平均呎價14,637元，為屋苑4個月新低。

明報記者 甘潔瑩

市場消息指出，泓景臺1座中層E室，實用面積492方呎，兩房間隔，以689萬元售出，呎價14,004元。原業主2007年以242萬元購入，持貨約17年，帳面獲利447萬元或1.85倍。

宇晴軒兩房租1.85萬 呎租38元

美聯高級分區營業經理劉念滿預期，泓景臺平均呎價將平穩發展，維持約1.4萬至1.5萬元水平，而每月成交量將介乎5至7宗。他續指出，現時區內業主憧憬減息，議價空間減少，加上隨着一手積極推貨，令買家選擇增加，市場因而出現拉鋸局面。

同為西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒則錄租務成交，中原高級區域營業經理許永生表示，宇晴軒7座低層C室，實用485方呎，兩房間隔，以18,500元租出，實用呎租38元，租客為外區客。業主早於2006年6月以約337.4萬元購入，租金回報高達6.6厘。

長情業主1288萬沽禮賢閣 賺1251萬

西半山禮賢閣錄長情業主沽貨勁賺個案，利嘉閣高級聯席董事張智恆表示，禮賢閣B座高層3室，實用約1073方呎，3房間隔，以1288萬元易手，呎價約12,004元。原業主早於1977年僅以37萬元買入，持貨長達47年，帳面獲利約1251萬元或約32.8倍。

值得留意的是，有發展商高層蝕讓該集團發展的豪宅盤單位。本報發現，新世界（0017）執行董事黃少媚及相關人士，3個月內共以3480萬元，先後售出於2018年向集團以4375.7萬元一手購入的北角柏蔚山兩伙，帳面累蝕近900萬元或逾兩成。

新世界高層3480萬蝕沽柏蔚山兩伙

市場消息指出，柏蔚山3座低層G室，實用912方呎，3房1套間隔，以1780萬元售出，實呎19,518元。原業主為黃少媚，2018年以2287萬元一手購入，帳面蝕507萬元或22%。另一伙成交則位於3座低層H室，實用832方呎，3房間隔，今年3月以1700萬元售出，實呎20,433元，原業主姓楊，與黃少媚報住中半山麥當奴道同一個單位，為相關人士，於2018年以2088.7萬元一手購入，現帳面蝕388.7萬元或19%。

事實上，據當年公布成交紀錄冊顯示，上述兩伙成交均顯示買方為賣方關連人士，而當時發展商亦有為員工提供「僱員、親屬、朋友或商業伙伴現金回贈」，惟上述兩宗成交均未有列明有關回贈之金額，但估計連使費仍有可能實蝕逾千萬元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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