東立：樓市兩極 豪宅價睇升一成 中小型單位價欠向上動力 推盤需「隨行就市」

明報記者 林可為

成立於2017年的東立地產，旗下住宅項目包括赤柱SOLACE、壽臣山南天第，均屬港島南區低密度豪宅，分別由6幢及3幢洋房組成，其中SOLACE於今年初，率先售出一幢實用面積2787方呎洋房，成交價1.75億元、實呎約6.3萬元。

陳玉成：「撤辣」後逾億豪宅銷情佳

陳玉成認為：「息口依然是影響樓市的最主要因素，雖然市場估計年底美國總統大選前後，有機會減息一次，但即使美國減（息），香港亦未必一定跟隨，各行各業現時其實都好有壓力。」

與此同時，綜合市場統計，現時樓花和現樓一手貨尾積存量，估計高約2.1萬伙，陳指出，發展商要加快銷售速度，只能採取「隨行就市」策略，令中小型單位樓價欠缺上升動力，下半年樓價仍有下調壓力，中小型單位全年樓價跌幅希望可在10%以內。

不過，樓價逾1億元及以上超級豪宅，自「撤辣」以來銷情一直理想，其中九龍半山龍駒道緹外、啟德跑道區天璽‧海和澐璟、港島半山21 BORRETT ROAD等，近期皆錄得逾億元大額成交。

內地製造業復蘇 刺激來港買豪宅意欲

陳玉成認為，樓市有兩極化現象，超級豪宅因供應稀少，加上「辣稅」已撤銷，令本地傳統富豪家族、新香港人及具內地背景人士，更願意入市超級豪宅，料此類物業樓價今年可升5%至10%。陳玉成指出，隨內地製造業有復蘇勢頭，加上新能源和環保產業近年大有可為，以及中央放寬銀根等舉措，可帶動內地新興富豪來港購買超級豪宅的意欲。

南天第擬本月底啟動宣傳推廣

至於推盤部署，繼赤柱SOLACE早前售出一幢洋房後，同系壽臣山南天第，計劃7月底啟動宣傳推廣；項目由3幢實用面積4004至5132方呎的洋房組成，陳表示，成交呎價希望可較同區豪宅具一定溢價。翻查資料，同區近期售出的一手洋房，來自英皇國際（0163）牽頭的壽臣山15號，成交呎價介乎近7萬至8萬元。