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李錦記家族成員6800萬購東半山老牌物業

【明報專訊】雖然近日樓市交投淡靜，老牌豪宅卻不時錄得名人或老牌家族的成員入市，當中過往多次買賣豪宅的李錦記家族成員，近日先後有成員以共逾1.3億元，購入港島半山老牌豪宅，包括以6800萬元購入東半山黃泥涌峽道、樓齡約60年的怡園一個單位。

物業60年升值308倍

上述黃泥涌峽道2C號怡園一個實用面積2547方呎單位，屬屋苑面積最細戶型，上月以6800萬元易手、實呎26,698元，買家包括李學禮BRIAN，為李錦記第五代家族成員；原業主早於1964年以22萬元一手購入，及後轉由相關人士持有，60年來升值6778萬元或308倍。

李氏家族成員近月不乏入市紀錄，其中李學韻早前斥資6300萬元，購入中半山堅尼地道堅尼地台一個低層戶，屬實用面積2240方呎4房間隔、實呎28,125元；原業主2008年3110萬元購入，帳面賺3190萬元或逾1倍。

「撈底王」家族成員斥5300萬

買淺水灣豪宅

另資料顯示，淺水灣麗景園第5座一個低層戶，實用面積2049方呎3房1套間隔，上月以5300萬元連車位售出、實呎25,866元，買家以向盈有限公司（SURPLUS WAY LIMITED）登記，公司董事為李惟宏（Robert Lee Wai-wang），即「撈底王」李和聲家族第三代成員，現為立法會金融服務界議員。

李和聲縱橫金融界逾70載，曾擁有「撈底王」、「富豪御用經紀」及「御貓」等稱號。

業界料7月物業買賣不足5000宗

此外，東半山白建時道嘉雲臺第1座高層A室，實用面積1806方呎，上月以6480萬元連車位易手、實呎35,880元；買家以WONG CHO KEI BONNIE作登記，與百仁基金副會長、華孚石油董事總經理黃楚基姓名相同，料為同一人。

另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處數據，6月全港共錄5261宗樓宇買賣登記（具體反映5月成交市况），較5月份錄7378宗，回落2117宗或29%，連挫兩月，為近3個月新低；月內整體物業登記總值錄得412.61億元，按月跌34%，量、值均由「撤辣」後的高峰，回落至接近打回原形，估計7月整體樓宇買賣登記量進一步萎縮，料按月再跌17%，5000宗水平料不保，恐下試至4370宗。

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