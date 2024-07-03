柏蔚森I日內開價兼開放示範單位

新世界：將推嶄新付款法

何家欣表示，項目定價會參考啟德同區臨海豪宅的海景戶成交，亦會推出嶄新付款方法。她認為，「撤辣」後區內新盤連錄交投，個別新盤做價更創區內甚至東九龍新高，故對項目銷情有信心。

另外，旭日國際在本港首個住宅發展項目、屯門青山公路青山灣段的黃金海灣‧意嵐，今日亦向傳媒展示示範單位，市場估計短期內亦將開價。

天璽‧海瓏珀山沽6伙 吸金1.3億

正當柏蔚森I部署開價，毗鄰由新地（0016）發展的豪宅天璽‧海，新錄得7月首宗交投，為第3座10樓B室，實用1089方呎4房間隔，以招標形式售出，成交價3700萬元、呎價約3.4萬元。至於同系沙田半山瓏珀山，亦售出5伙，單位成交價近1630萬至2951.69萬元、呎價1.68萬至1.96萬元，單日套現近1億元。

其他市區豪宅亦不乏大額成交。嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，最新售出第3座6樓B室，實用面積4451方呎、4房4套另加雙工人房間隔，連雙車位以2.5億元售出、實呎5.61萬元。項目自2022年底推出迄今累售19伙，總成交額62.8億元，平均成交實呎6.17萬元。

另內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，新售出第6座7樓A室，實用面積1697方呎4房戶，成交價4140.68萬元、實呎2.44萬元。