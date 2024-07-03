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環海‧東岸1房545萬易手 5年料實蝕35%

【明報專訊】樓市近日缺乏利好消息剌激，市區和新界屋苑均不乏二手蝕讓成交。中原高級分行經理葉文浩表示，紅磡環海‧東岸第1A座高層實用面積322方呎1房戶、採開放式廚房設計，新近以545萬元易手、實呎1.69萬元；原業主2019年以793.4萬元一手購入，帳面蝕248.4萬元或31%，連使費有可能實蝕約280萬元或35%。

MONTEREY兩房

910萬沽 蝕逾兩成

利嘉閣助理分區經理黃金欽稱，將軍澳MONTEREY第6B座高層單位，實用面積569方呎兩房間隔，原業主以960萬元放盤，議價後以910萬元成交，即累減50萬元或5%、實呎1.59萬元；原業主2021年以約1100萬元買入，帳面蝕190萬元或17%，連使費估計實蝕約250萬元或約23%。

新界方面，美聯聯席區域經理葉容生指出，粉嶺逸峯第5座中層實用面積457方呎兩房戶，原業主早前已以「蝕讓價」550萬元放售，經議價後再減50萬元或9%，以500萬元易手、實呎1.09萬元。

屋苑同座今年曾有兩個分別位於高層、中層的同類單位，在2月「撤辣」後分別以540萬元及523萬元成交，是次成交料為同類戶型今年暫時最低；原業主2018年以670萬元購入，帳面蝕170萬元或25%，連使費料實蝕約200萬元或30%。

青衣邨未補價單位

23年升逾11倍

不過，細價單位仍受剛需支持，美聯高級分區營業經理葉偉林指出，青衣公屋青衣邨宜居樓低層7室，實用面積381方呎兩房間隔，原業主以220萬元（未補地價）放盤，累減44萬元或20%後，以居二價176萬元易手、實呎4619元；原業主2001年以14.3萬元向房委會一手購入單位，帳面賺161.7萬元或11.3倍。

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