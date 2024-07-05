moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

半年賣地私宅4060伙 佔全年目標30% 本季度推小瀝源1幅住宅地 料涉570伙

【明報專訊】雖然「撤辣」一度刺激樓市，但在高息持續下，近月樓市回歸平靜，政府推地亦偏向保守。發展局長甯漢豪昨公布今季賣地計劃，期內只推一幅沙田小瀝源住宅官地，連同其他來源僅涉約1790伙，連同首季度，總結上半財政年度只提供約4060伙，僅達全年供應目標1.32萬伙約三成。

明報記者 林尚民

甯漢豪昨表示，政府今季只會推出一幅位於沙田小瀝源的住宅官地，可建樓面約30.7萬方呎，料可提供約570伙，同區另一幅住宅地已於上季推出，將於下周五截標（見地圖）。另市建局亦計劃本季推出九龍城啟德道/沙浦道項目，料涉約810伙，連同預計3個可於季內完成補地價的私人發展重建（料涉約410伙），估計本季度地皮可提供約1790伙。她又稱，若連同首季推出之地皮，料共提供約4060伙，為今年度目標1.32萬伙約30%。

甯漢豪：

政府推地一向「頭輕尾重」

對於首兩季供應量只達目標三成，甯表示政府推地一向都是「頭輕尾重」，過往首半年供應量一般約為全年目標四成。她解釋，房屋用地源自不同途徑，如果往後私人土地供應得多，政府土地可以用作調節。至於為何連續兩季只推一幅小瀝源官地，甯漢豪稱，沙田屬成熟社區，配套較完善，相對新發展區，發展商較為「揀擇」，加上現時樓市仍相對疲弱，息口較高，政府推地審時度勢，現時在成熟社區推一幅用地屬恰當做法。

被問及賣地收入，甯漢豪表示會以「平常心」面對，外界看得到的賣地收入數字，有時與政府內部計算的有所不同，而且賣地收入只是附帶結果，政府較重視政策目標，提供土地供應，政府會繼續留意市况，並綜合考慮不同來源的供應，為每個季度作出合適的推地安排。

市建局本季推啟德道項目

涉810伙

雖然政府土地供應大減，不過美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，因地皮由招標至落成需時多年，因此近期住宅官地較少對短期供應影響不大，且短期供應仍然充裕，截至6月底單計一手貨尾已超過21,900多伙，相信短期內發展商仍以低價開售，搶佔市場購買力。中原測量師行執行董事張競達表示，現時息口仍高企，建築成本亦高，樓價正處於調整期，加上貨尾量仍然高企，各種因素均影響發展商投地意欲及取態。對於下季政府只推一幅住宅地招標，張指此舉可算配合市况，若強推土地配合目標，發展商只會低價投標，亦會影響政府賣地收入。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款