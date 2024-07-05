連續4季無推商業地 今季只推洪水橋工業地

被問及已連續4季未有推售商業地，甯漢豪表示，推售商業地皮要視乎市場情况，目前商業樓面較多，空置率達13%，本年度賣地表內的商業用地不多，將視乎需求而推地，並強調有節有度地推地。

甯漢豪又稱，早前已因應市場需求，公布推遲一幅元朗多層產業工業用地截標日期至今年12月底，政府同樣因應需求，加快推出上述洪水橋多層產業工業用地，招標期估計與另一幅元朗多層產業工業用地相若，項目佔地約8公頃，預計可建約600萬方呎樓面。她表示，雖然今次推出地皮規模較大，但有業界指現代物流業需要大規模用地，故不擔心規模太大，但對於是否要求三成樓面要交還政府，以及地價及非地價要求比重，亦要再考慮，9月招標時將公布。

祥祺中心估值35億 低去年三成

另一邊廂，內地富商陳紅天旗下祥祺集團，2016年以45億元購入的紅磡One Harbour Gate東座（現稱祥祺中心），去年被接管。第一太平戴維斯指出，接管人有意進行新一輪競投，公開要約截止日期8月20日。業界人士稱，物業現時最新估值約35億元，較去年市值約50億元低約三成。

[香港地產]