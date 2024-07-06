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凱旋門一房8年來首失守千萬元

【明報專訊】經濟復蘇未如理想，多個地區錄低價或蝕讓成交。作為九龍站指標豪宅屋苑的凱旋門，一個實用面積395方呎的1房單位，新近以988萬元成交，為屋苑近8年來首度有單位作價跌穿千萬元大關。

上述單位為凱旋門2A座低層E室，實用面積395方呎，1房間隔，為凱旋門入門戶型，據悉單位原叫價約1100萬元放售，不過最終以988萬元售出，除較叫價下調112萬元或約一成外，並為該屋苑自2016年9月後，近8年來有單位以低於千萬元成交，實呎25,012元。原業主2011年以800萬元購入，帳面獲利188萬元或23.5%。

漾日居3房1900萬沽 5年實蝕三成

同區漾日居則有業主大幅蝕讓沽貨。代理指出，有關單位為6座中層D室，實用面積934呎，3房間隔，以1900萬元售出，實呎20,343元，原業主2019年以2560萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓660萬元，蝕幅約26%，若連使費料實蝕約820萬元或約32%。

尚璽169呎250萬沽 6年勁蝕45%

此外，九龍迷你戶再有業主勁蝕離場。大角嘴尚璽一個實用面積169方呎低層D室開放式單位，新近以250萬元易手，料為項目首宗二手，實呎14,793元，原業主於2018年以429萬元一手購入，當時實呎高見25,385元，現帳面勁蝕179萬元或約42%，若連使費料實蝕約195萬元，實際蝕幅約45%。

愛炫美4房2200萬沽 低市價4%

新界區方面，中原地產高級分區營業經理林恩信表示，荃灣海之戀‧愛炫美5A座中層A室，實用面積1163方呎，4房1套間隔，望汀九橋海景，以2200萬元沽出，實呎18,916元，較市價低約4%。原業主去年1月以2200萬元買入，持貨約1年半，帳面雖平手沽出，但連使費計料實蝕約140萬元或6%。大埔白石角天賦海灣1期9座地下特色戶，實用面積1905方呎，3房雙套連1728方呎花園，最新以2300萬元不連車位售出，實呎12,073元，原業主2018年約3310萬元一手連車位購入，扣除車位價值約250萬元，現帳面蝕約760萬元，連使費料實蝕約920多萬元或約28%。

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