CCL三周累跌1.88% 下試140點大關

【明報專訊】樓市經過2月底「撤辣」一輪亢奮後，樓價指數持續回落。具體反映6月10日至16日市况的中原城市領先指數CCL，最新報141.81點，按周跌0.69%，連跌3周共1.88%，比「撤辣」前143.02點低位跌0.85%。CCL今年上半年累跌3.67%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌25.89%。