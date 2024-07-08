moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鄭家純侄旗下公司 5095萬接曉穎花園債仔貨

【明報專訊】近月市場錄得不少銀主盤買賣，更罕有出現「債主」變「業主」個案，由「債主」承接其「債仔」貨。資料顯示，新世界（0017）主席及執行董事鄭家純侄兒鄭志恒旗下一家公司，2022年為南區壽臣山曉穎花園一個複式戶承造二按後，該單位新近以5095萬元轉讓至相關公司名下，較業主叫價低兩成。

原業主持貨18年帳升逾兩倍

上述單位為曉穎花園2座一個複式戶，實用面積1831方呎，兩房間隔，據區內代理指出，單位原叫價6380萬元。

不過據資料顯示，單位最新以5095萬元轉讓至寶加投資有限公司旗下，較業主叫價低1285萬元或20%，實呎27,826元。原業主2006年1530萬元購入，現成交價較18年前帳面升值3565萬元或2.3倍。

不過，值得一提的是，原業主購入單位後，先後5次向銀行及財務公司借貸，包括最後一次於2022年由上述寶加投資有限公司承造按揭，該公司董事為鄭家純侄兒鄭志恒，即該公司最終由「債主」變「業主」。

事實上，雖然曉穎花園落成於1989年，樓齡已屆35年，但由於地段屬傳統豪宅區，加上私穩度高，一向有不少名人業主，如歌手李克勤及其港姐太太盧淑儀，便於2012年透過公司名義以5410萬元購入曉穎花園一個複式戶，實用面積2045方呎，實呎26,455元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款