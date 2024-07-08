鄭家純侄旗下公司 5095萬接曉穎花園債仔貨

原業主持貨18年帳升逾兩倍

上述單位為曉穎花園2座一個複式戶，實用面積1831方呎，兩房間隔，據區內代理指出，單位原叫價6380萬元。

不過據資料顯示，單位最新以5095萬元轉讓至寶加投資有限公司旗下，較業主叫價低1285萬元或20%，實呎27,826元。原業主2006年1530萬元購入，現成交價較18年前帳面升值3565萬元或2.3倍。

不過，值得一提的是，原業主購入單位後，先後5次向銀行及財務公司借貸，包括最後一次於2022年由上述寶加投資有限公司承造按揭，該公司董事為鄭家純侄兒鄭志恒，即該公司最終由「債主」變「業主」。

事實上，雖然曉穎花園落成於1989年，樓齡已屆35年，但由於地段屬傳統豪宅區，加上私穩度高，一向有不少名人業主，如歌手李克勤及其港姐太太盧淑儀，便於2012年透過公司名義以5410萬元購入曉穎花園一個複式戶，實用面積2045方呎，實呎26,455元。

[香港地產]