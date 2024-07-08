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揚海相連戶月租15萬 港島南岸新指標

【明報專訊】「撤辣」後私宅樓價一度回升，惟近月已重新回調，不過私宅租金卻持續上升。繼港鐵（0066）黃竹坑站港島南岸上蓋屋苑晉環近月屢錄新高租賃成交後，毗鄰的揚海亦錄大額租賃個案，一個共涉約2361方呎的相連大宅，近期以月租高達15萬元租出，實用呎租約63.5元，成為港島南岸新指標。

目前仍在發展中的港鐵黃竹坑港島南岸項目，其中晉環及揚海已入伙，最近毗鄰的港鐵商場THE SOUTHSIDE全面試業，亦利好區內租務市場。市場消息指出，揚海近期錄得一宗特色戶大額成交，屋苑1B座高層相連單位，分別為實用941方呎3房1套間隔，以及實用1420方呎的4房1套間隔，合共約2361方呎，獲租客以月租約15萬元承租，實用呎租約63.5元，料創區內月租新高，成為港島南岸新指標。翻查資料，以上兩個單位由同一內地買家持有，去年11月共斥近1.1億元一手購入，租金回報僅約1.4厘。

港景峰3房月租4.2萬 呎租46元

此外，尖沙嘴港景峰剛錄大額租賃成交。中原地產副區域營業董事余倫鋒表示，港景峰2座中層B室，實用面積915方呎，3房1套間隔，另設儲物房，單位座向東南方，享開揚九龍公園景，獲租客以4.2萬元承租，實用呎租46元。業主2016年9月以1890萬元購入，持貨約8年，租金回報約2.7厘。

栢蕙苑兩房租2.25萬 一手購入回報38厘

鰂魚涌老牌屋苑栢蕙苑，則有長情業主將單位租出，回報甚豐。中原地產分行首席分區營業經理楊文傑表示，踏入暑期租賃旺季，鰂魚涌區內租金持續上升，上月平均實用呎租約40.2元，較今年1月時37.4元上升約7.5%，其中栢蕙苑康柏閣中低層E室，實用面積549方呎，兩房間隔，以月租2.25萬元租出，實用呎租41元。業主1989年70.89萬元一手購入，持貨約35年，租金回報逾38厘。

家庭客2.1萬租成龍居兩房戶

有家庭客為方便子女升學，租住名校網屋苑。香港置業首席聯席董事曾漢民表示，九龍城成龍居高層F室，實用面積446方呎，兩房間隔，獲外區家庭客以月租2.1萬元承租，實用呎租約47.1元。業主2005年11月以約267萬元購入，租金回報約9.4厘。

[香港地產]

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