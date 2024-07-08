apm伙3D插畫師 設巴黎鐵塔裝飾迎奧運

五大吸睛打卡位包括玩盡街頭Battle大舞台、街舞體感遊戲等。商場亦首設40呎「巨泳池」場景、法式悠閒慢活大草地及經典地標艾菲爾鐵塔等，並會伙拍多區商場直播及播放奧運精華賽事合共逾880個小時，同步推出多重暑期獎賞。

大埔大榮里舖5000萬放售

另外，再有民生舖放售，美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，大埔大榮里永樂樓地下A號舖放售，意向價5000萬元，建築總面積約2130方呎，其中地下面積1330方呎，折合呎價約2.34萬元。資料顯示，2011年起由日本城承租，以現租金及叫價計，新買家可享約3.7厘。原業主2006年以1498萬元買入，若成功轉手，料帳面升值3502萬元或2.3倍。同區買賣方面，大明里22至28號龍騰閣地下DE號舖，建築面積約850方呎，去年以5018萬元易手，呎價5.9萬元。

[香港地產]