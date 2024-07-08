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愛琴海岸成交呎價跌穿9000元

【明報專訊】屯門掃管笏近年不乏新盤登場，近日將有大型新盤黃金海灣‧意嵐登場，令區內二手購買力暫時被凍結。單位總數逾1600伙的愛琴海岸，近月二手交投放慢，7月首5天未錄二手買賣，6月則只錄得兩宗，平均實呎則屬近兩年來，首度跌穿9000元水平；區內代理估計，待新盤開售後，有機會吸引買家再留意掃管笏一帶的二手市場，部分購買力有機會回流二手市場。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣分行首席聯席董事霍志豪指出，愛琴海岸較近期成交於6月下旬錄得，為第8座高層H室，實用面積490方呎兩房戶，以430萬元易手、實呎8776元；原業主2010年以226萬元購入，帳面賺204萬元或90%。霍續指出，待黃金海灣‧意嵐正式開價後，買家將重新入市，預期後市平穩後慢慢回升。

ONE INNOVALE開放式戶損手逾一成

其他新界屋苑方面，中原區域營業董事陳國輝表示，粉嶺北半新盤ONE INNOVALE新錄C座中低層15室成交，實用面積221方呎開放式間隔，以288萬元易手、實呎13,032元；原業主2022年316萬元一手購入，持貨約兩年，帳面蝕約28萬元或9%，連使費有可能實蝕約35萬元或11%，料為屋苑首宗成交價低於300萬元二手交易。中原首席分區營業經理陳韻兒透露，大圍柏傲莊一期第2B座高層A室，實用面積663方呎3房連套房間隔，以1338萬元沽出、實呎20,181元；原業主2020年以1363萬元一手購入，帳面蝕25萬元或1.8%，連稅項及使費有可能實蝕逾90萬元或7%

栢蕙苑3售房750萬 5年實蝕32%

至於市區屋苑，鰂魚涌老牌屋苑栢蕙苑，新錄近10年來最低二手成交呎價成交；中原分行經理梁嘉駿表示，栢蕙苑祥栢閣低層A室，實用面積626方呎3房戶，以750萬元沽出、實呎11,981元；原業主2019年以1020萬元購入，帳面蝕270萬元或約26%，連使費料實蝕約325萬元或32%。

昇悅居兩房925萬沽 17年升值1.8倍

另外，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居卻錄得高價成交；美聯聯席區域經理黃椿璿表示，昇悅居第2座極高層G室，實用面積517方呎，屬屋苑兩房則王、可望海景，以925萬元易手、實呎17,892元，高市價約一成；原業主2007年以328萬元購入，帳面賺約597萬元或1.8倍。

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