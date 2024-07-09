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天璽．海4房1.2億沽 實呎逾5.5萬

【明報專訊】市場焦點新盤、由新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I 開售在即，同區新盤不乏大額成交。新地（0016）旗下同位於跑道區的天璽．海，透過招標售出第1座21樓A室，實用面積2175方呎4房戶，附私家升降機大堂，成交價達1.2億元、實呎5.51萬元；項目本月暫售兩伙、吸金1.57億元。

同位於跑道區、由會德豐、新世界等合作、已屆現樓的MIAMI QUAY I，亦錄兩宗成交，售出單位同屬第1座高層實用面積716方呎3房戶，成交價分別為1806.6萬元及1872.7萬元，實呎2.52萬及2.61萬元；會德豐表示，項目屬跑道區最前排位置之現樓，年初開展現樓銷售後累沽43伙、套現5.3億元。

柏蔚森I最快周六開售

至於柏蔚森I，預計本周六首輪開售，新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，項目天台特色戶僅提供3伙，實用面積469至560方呎，屬兩房連書房至3房間隔另連天台，將招標發售。

其他成交方面，上海商業銀行發展的西環吉喆，招標售出27樓A室，實用1012方呎3房戶，成交價3137.2萬元、實呎3.1萬元，為項目繼相同面積的29樓A室，早前以3196萬元、實呎3.15萬元售出後，成交價次高單位。另裕泰興土瓜灣城軒，以1005.71萬元售出31樓A室，實用510方呎兩房戶、實呎1.97萬元；單位原於3月以相同價錢售出，買家原已簽署正式買賣合約，惟早前撻訂，料遭沒收6%訂金涉約60萬元。

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