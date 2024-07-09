moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

趙曾學韞等3億放售皇九10樓公司總部

【明報專訊】受本港經濟復蘇未如預期影響，寫字樓及住宅樓價均較高峰期回落，有業主以低價或蝕讓價放售物業，其中名媛趙曾學韞夫家旗下恆興業集團，新近以3億元放售中環皇后大道中9號（簡稱皇九）自用物業，呎價較該廈頂層高峰期低六成。

呎價叫2.2萬 低6年前頂層高峰價六成

第一太平戴維斯指出，上述物業為皇后大道中9號10樓全層，總面積約13,719方呎，以現狀及交吉出售。第一太平戴維斯香港董事總經理袁志光表示，是次出售之物業意向呎價約2.2萬元，總價即約3億元，單位已附設裝修，即買即用。他又稱，與2018年高峰期相比，同廈34樓頂層以呎價約6萬元出售，創下當時本地甲廈呎價新高，現已大幅下調約六成。

資料顯示，物業由COMFEED COMPANY LIMITED於1993年以約1.11億元購入，公司董事包括恆興業集團主席趙善簪及其妻、名媛趙曾學韞及相關人士。據恆興業集團公司網頁，上址為該集團總部所在，而現時放售價較31年前購入價高約1.89億元或1.7倍。第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠補充，中環超甲級寫字樓供應過去一直稀少，是次出售的物業意向呎價，與近期同廈29樓呎價約2.25萬元相若。

另萊坊指出，山頂和福道1至9號一幢3層高洋房，實用面積2706方呎，共有3間睡房及一間家庭房，飯廳連花園，另設車庫，現以意向價1.65億元放售，實呎約6.1萬元。資料顯示，業主2013年2億元購入，現放售價較當年購入價低3500萬元或約17.5%。不過，再有宗教團體入市，資料顯示，嗇色園以約4074萬元一手購入新蒲崗萬廸廣場22樓4個單位，總面積約5717方呎，呎價約7127元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款