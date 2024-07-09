趙曾學韞等3億放售皇九10樓公司總部

呎價叫2.2萬 低6年前頂層高峰價六成

第一太平戴維斯指出，上述物業為皇后大道中9號10樓全層，總面積約13,719方呎，以現狀及交吉出售。第一太平戴維斯香港董事總經理袁志光表示，是次出售之物業意向呎價約2.2萬元，總價即約3億元，單位已附設裝修，即買即用。他又稱，與2018年高峰期相比，同廈34樓頂層以呎價約6萬元出售，創下當時本地甲廈呎價新高，現已大幅下調約六成。

資料顯示，物業由COMFEED COMPANY LIMITED於1993年以約1.11億元購入，公司董事包括恆興業集團主席趙善簪及其妻、名媛趙曾學韞及相關人士。據恆興業集團公司網頁，上址為該集團總部所在，而現時放售價較31年前購入價高約1.89億元或1.7倍。第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠補充，中環超甲級寫字樓供應過去一直稀少，是次出售的物業意向呎價，與近期同廈29樓呎價約2.25萬元相若。

另萊坊指出，山頂和福道1至9號一幢3層高洋房，實用面積2706方呎，共有3間睡房及一間家庭房，飯廳連花園，另設車庫，現以意向價1.65億元放售，實呎約6.1萬元。資料顯示，業主2013年2億元購入，現放售價較當年購入價低3500萬元或約17.5%。不過，再有宗教團體入市，資料顯示，嗇色園以約4074萬元一手購入新蒲崗萬廸廣場22樓4個單位，總面積約5717方呎，呎價約7127元。