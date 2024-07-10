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「撤辣」後摩貨不成 新達廣場料蝕48萬

【明報專訊】隨着「撤辣」對樓市刺激效應逐漸消失下，加上近期欠缺新的利好消息，二手交投再度回軟，市場更現「撤辣」後入市二手蝕讓個案。

市場人士指出，大埔新達廣場6座頂層戶，實用465方呎兩房間隔，享開揚景，業主今年3月初「撤辣」後以546萬元購入，後曾以598萬元放售，欲以確認人身分、即以「摩貨」形式售出單位，但因未獲承接，終在5月正式收樓，至近日以520萬元易手，做價較銀行網上估價低約一成，實呎11,183元。原業主4個月內帳面損手約26萬元或約5%，連使費料實蝕約48萬元或9%。

星堤實呎7451元 屋苑最少3年新低

將有大型新盤開售的屯門掃管笏，有屋苑二手呎價見近年新低。晉誠地產高級經理李德鴻表示，星堤2座高層E室，實用1181方呎，4房雙套連工人套房間隔，以1020萬元連一車位沽出，扣除車位市值140萬元計，即單計單位做價880萬元，實呎7451元，為屋苑最少近3年呎價新低。

上述原業主分別於2017年10月以1100萬元購入單位及2018年以130萬元購入車位，總購入價1230萬元，現帳面蝕210萬元或約17%，連使費料實蝕約290萬元或24%。

愛炫美3房移民盤7年實蝕5%

再有移民盤以低價沽出。中原地產分行經理余仲平指出，荃灣海之戀．愛炫美1座低層D室，實用777方呎3房1套間隔，原叫價1350萬元，業主因急於移民賣樓，累減172萬元或13%，以1178萬元沽出，實呎15,161元。

而同座另一中低層D室，今年3月以1573萬元成交，即最新成交較3個多月前低395萬元或25%。原業主2017年1172.6萬元購入，帳面雖升值5.4萬元，惟連使費料實蝕約63萬元或5%。

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