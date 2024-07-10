moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

種植道46號11億沽 「撤辣」後最大宗

【明報專訊】超級豪宅再錄大額成交，由本地老牌何氏家族持有的山頂種植道46號豪宅項目，2022年底已上載樓書、去年2月首次上載銷售安排，據成交紀錄冊資料顯示，項目全數4幢洋房一次過售出，共涉及11億元，若以整個項目總實用面積16,986方呎計，實呎約6.48萬元，成為「撤辣」後一手市場最大宗成交，打破今年5月一名內地客斥10億元購買嘉里（0683）旗下九龍龍駒道緹外一幢洋房的紀錄。

資料顯示，種植道46號物業早於2007年落成，4幢洋房均樓高3層，實用由4060至4432方呎，一律採4房4套間隔，設私人泳池及兩個停車位，賣方一直持有物業收租，近年突轉租為售，項目過去曾經有獨立屋以月租38萬元租出，實用呎租達91元。

柏蔚森I料再加推

新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，上周已公布開價並加推，新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣稱，項目料將再度加推，而加推單位整體有提價空間，亦會短期內上載銷售安排，有望本周末首輪開售。項目上周六起收票，截至昨日下午，4日暫時累收逾2700票，超額認購逾18倍，當中本地客佔約70%。

發展商昨晚上載銷售安排，周六首輪開售201伙，包括198伙價單、3伙招標。

利奧坊‧首隅加推 折實455萬起

正當柏蔚森I最快周末開售之際，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅突擊加推，新價單涉26伙，包括18伙兩房戶、8伙1房戶，以最高8%折扣計，折實價454.66萬至747.22萬元，折實呎價17,487至22,371元，並定於周日（7月14日）發售12伙。另恒和地產旗下現樓項目長沙灣恒珀，開售兩周未有成交，發展商早前修訂價單，將折扣優惠提高至30%後，變相減價約17%，市場消息指項目單日售出約13伙。

瓏珀山6周沽57伙 吸金11億

另外，新地（0016）旗下沙田半山已屆現樓的瓏珀山，5月底起開展新一輪標售，項目6周內累售57伙，套現近11億元，最新單日再沽5伙，成交金額最高為Crown Tower 10樓A室，4房雙套間隔，實用面積1502方呎，成交價2528萬元、呎價16,831元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款