種植道46號11億沽 「撤辣」後最大宗

資料顯示，種植道46號物業早於2007年落成，4幢洋房均樓高3層，實用由4060至4432方呎，一律採4房4套間隔，設私人泳池及兩個停車位，賣方一直持有物業收租，近年突轉租為售，項目過去曾經有獨立屋以月租38萬元租出，實用呎租達91元。

柏蔚森I料再加推

新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，上周已公布開價並加推，新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣稱，項目料將再度加推，而加推單位整體有提價空間，亦會短期內上載銷售安排，有望本周末首輪開售。項目上周六起收票，截至昨日下午，4日暫時累收逾2700票，超額認購逾18倍，當中本地客佔約70%。

發展商昨晚上載銷售安排，周六首輪開售201伙，包括198伙價單、3伙招標。

利奧坊‧首隅加推 折實455萬起

正當柏蔚森I最快周末開售之際，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅突擊加推，新價單涉26伙，包括18伙兩房戶、8伙1房戶，以最高8%折扣計，折實價454.66萬至747.22萬元，折實呎價17,487至22,371元，並定於周日（7月14日）發售12伙。另恒和地產旗下現樓項目長沙灣恒珀，開售兩周未有成交，發展商早前修訂價單，將折扣優惠提高至30%後，變相減價約17%，市場消息指項目單日售出約13伙。

瓏珀山6周沽57伙 吸金11億

另外，新地（0016）旗下沙田半山已屆現樓的瓏珀山，5月底起開展新一輪標售，項目6周內累售57伙，套現近11億元，最新單日再沽5伙，成交金額最高為Crown Tower 10樓A室，4房雙套間隔，實用面積1502方呎，成交價2528萬元、呎價16,831元。