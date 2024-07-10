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力寶呎價不足1.5萬 14年新低

【明報專訊】疫情後寫字樓價值未見反彈，部分指標甲級商廈錄低價成交，其中金鐘力寶中心一個高層海景單位，上月以4010萬元售出，呎價約1.48萬元，為該廈近14年來呎價新低。

上述單位為力寶中心2座極高層09室，面積約2700方呎，單位向東，望灣仔北及鯉魚門海景，上月底以4010萬元售出，呎價14,852元，以呎價計，屬力寶中心自2010年後的新低。不過，原業主2009年中2604.6萬元購入，持貨約15年，帳面獲利1405.4萬元或約54%。據悉，物業現時月租約10萬元，新買家享租金回報約3厘。

羅守輝2.5億蝕沽荃威三期6樓

另資深投資者羅守輝及相關人士持有的荃灣荃威花園三期商場6樓全層，面積共約11.5萬方呎，據悉最新以約2.5億元售出，呎價約2173元。

資料顯示，羅守輝等早於2013年以約2.9億元購入，持貨11年，現帳面蝕約4000萬元或14%。據悉，物業現由兩家安老院租用，合共月租約215萬元，以最新成交價計，租金回報約10厘。

此外，中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，6月份四大核心消費區商舖空置率個別發展，當中尖沙嘴區最新空置率錄得7.99%，按月調低約0.06個百分點，不僅走出疫情頹勢，較2021年2月的17.26%高位大減9.27個百分點，並為2015年9月8.54%後近9年新低，銅鑼灣空置率按月則維持5.80%，為各核心區之中空置率最低地區。

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