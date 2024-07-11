上嵐餘貨折實均呎1.1萬 較3年前最多跌近五成

【明報專訊】正當旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段項目黃金海灣‧意嵐，日前首推139伙，以折實均呎9988元登場，成為區內8年來首批折實均呎低於1萬元的全新盤之際，位於景秀里2號、建灝地產現樓項目上嵐，上載其中4份修訂價單，以「屯門都會快閃價」將餘下最後33伙一次過推出，新價單在定價上較3年前低約46%至48.5%，若計及最高15%折扣率，單位折實價由279.3萬至329.32萬元，折實呎價由9800元至11,435元，整批折實均呎約1.1萬元。