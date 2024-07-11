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上嵐餘貨折實均呎1.1萬 較3年前最多跌近五成

【明報專訊】正當旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段項目黃金海灣‧意嵐，日前首推139伙，以折實均呎9988元登場，成為區內8年來首批折實均呎低於1萬元的全新盤之際，位於景秀里2號、建灝地產現樓項目上嵐，上載其中4份修訂價單，以「屯門都會快閃價」將餘下最後33伙一次過推出，新價單在定價上較3年前低約46%至48.5%，若計及最高15%折扣率，單位折實價由279.3萬至329.32萬元，折實呎價由9800元至11,435元，整批折實均呎約1.1萬元。

285呎1房折實279萬入場

以入場單位9樓D室為例（見表），實用285方呎1房間隔，最新定價為328.5萬元，較原有定價631.99萬元大幅下調48%，加上15%折扣，折實價279.3萬元，折實呎價9800元，較2021年7月首張價單折實價530.9萬元低約47%。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，上嵐全盤112伙，2021年7月開售以來，已沽逾七成，樓盤已屆現樓，可即買即住，料吸引有意上車及長線收租人士入市。

名日‧九肚山加推8伙 周日開售

至於黃金海灣‧意嵐，昨日首度開放設於尖東安達中心的示範單位，同日進行收票，截至昨晚7時，項目錄逾1500人次參觀。另外，長實（1113）旗下已屆現樓的沙田名日‧九肚山，亦加推單位應市，長實營業經理詹勳榮表示，項目加推8伙於周日（7月14日）以價單形式開售，包括第1座3、5、7、8、9、10及11樓A室，以及第1座1樓B室，售價和呎價最低為第1座1樓B室，實用1053方呎3房戶，折實價1456.1萬元，折實呎價1.38萬元；另項目第1座12樓A室則於下周一起標售。

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