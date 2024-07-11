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港島壹號中心擬明年次季開業

【明報專訊】文華東方酒店集團旗下銅鑼灣前怡東酒店重建項目，命名為港島壹號中心（One Causeway Bay），舉行平頂儀式。項目為一幢多用途商廈，將提供24層甲級寫字樓，涉約50萬方呎樓面，另有約5.5萬方呎、樓高5層的零售樓面，包括天台酒吧和餐廳。項目將由置地公司負責管理，而港島壹號中心展示廳將於8月開放參觀，項目預計2025年次季正式開業。

皇九高層戶1.85億放售 呎價2.37萬

另日內再有投資者放售昔日屢錄天價成交的中環皇后大道中9號（簡稱皇九）寫字樓。第一太平戴維斯獲委託，出售皇九23樓01至03室，建築面積約7806方呎，意向價1.85億元，意向呎價2.37萬元。據悉，物業由針織商人羅建生或有關人士持有，該家族早在1994年12月以逾2.34億元購入皇九位於23樓全層，早年已拆售05室及06室，售價分別4000萬或3885萬元。

第一太平戴維斯指出，單位將以交吉出售，新買家將物業售後租回給業主一年。事實上，該廈業主近日連環放售該廈單位，由恆興業集團主席趙善簪及其妻、名媛趙曾學韞及相關人士持有的10樓全層，日前委託代理以意向呎價2.2萬元放售，以全層面積13,719方呎計，意向價約3億元。

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