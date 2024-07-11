瑞聯：港金融中心穩 樓價料下半年見底

去年初本港疫情受控、經濟復常，樓價曾出現反彈，Casanova去年3月在本欄專訪中已預測樓價反彈後將掉頭回落，而今年3月初亦指《財政預算案》救市力度不足，料樓價將再度破底，準確預測過去逾一年樓價反覆偏軟的走勢。當上述預測已經兌現，多個發展商近日亦劈價推售新盤，樓市氣氛十分悲觀之際，Casanova昨日在專訪中卻認為，樓價下半年料見底，進一步潛在跌幅為5%。

「供樓負擔比率」65%屬較易負擔水平

Casanova分析，隨着反映整體二手樓價走勢的中原指數已從2021年第三季高位回落25%，以本港3人家庭平均居住面積484呎單位售價七成按揭20年每月供款除收入中位數計算的「供樓負擔比率」亦已回落至65%，低於過去10年平均水平（見圖），屬比較易負擔的水平。

料港2027年成全球最大財富管理中心

瑞聯作為來自瑞士的私人銀行，Casanova引述《2023年波士頓諮詢集團全球財富報告》，瑞士是2022年全球最大財富管理中心，管理2.4萬億美元資產，香港以2.2萬億美元排第二，報告料香港2027年將超越瑞士，以3.1萬億美元資產成為全球最大財富管理中心（見表），進一步鞏固國際金融中心地位，為經濟及樓市帶來支持，故樓價下半年料見底，進一步潛在跌幅為5%。

由於本港實行聯繫匯率，過去兩年須跟隨美國大幅加息，是樓價面對的逆風之一，Casanova分析，由於美國通脹至今仍未回落至聯儲局2%的政策目標，因此當局何時開始減息仍屬未知之數，在此情况下，本港銀行同業拆息（HIBOR）應該會繼續在更長時間維持在高水平（High for longer ），因此Casanova相信，即使樓價料於下半年見底，惟之後亦只會出現「L形」復蘇，在低位徘徊一段長時間。

籲港研究政策 恢復零售業競爭力

另外，Casanova分析，隨着本港已開始融入大灣區，而大灣區內地城市物價較低，港人北上消費成風，難免會為本港帶來通縮壓力。Casanova認為，本港政府應該積極研究推出政策，令本港零售業對比大灣區其他城市回復競爭力。

明報記者 葉創成

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