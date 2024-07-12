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康蕙3房月租2.75萬 呎租46元4年半新高

【明報專訊】踏入暑假住宅租務旺季，多區租務成交均活躍。中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康蕙花園第2座中層B室，實用面積604方呎3房戶、望山景，業主叫價3萬元，議價後減2500元或8%，以月租2.75萬元租出，實用呎租45.5元，兩者料創屋苑約4年半新高，租客據悉為外國機構員工。

楊表示，上述業主2000年300萬元購入單位，租金回報11厘；至於康蕙花園4年半前的高價紀錄成交，屬同類戶型，當時月租約2.55萬元，實用呎租約42元。港島東區半新盤、北角君譽峰新錄租務成交，美聯高級營業經理謝國安表示，單位為低層M室，實用面積263方呎1房戶，獲同區客以月租1.75萬元承租，實用呎租66.5元。業主2019年約666.1萬元購入，租金回報約3.2厘。

內地生2.8萬租名城 預付一年租涉34萬

新界方面，中原高級分行經理姚枝榮表示，毗鄰港鐵大圍站的名城，屋苑第1座中層南翼D室，實用面積742方呎3房戶，獲來港升學的內地生以月租2.8萬元承租，實用呎租37.7元，並繳付一年租金共約33.6萬元。業主2010年863萬元一手購入，租金回報約3.9厘。

太湖兩房租1.3萬 租金回報近4厘

中原分行經理楊頌堯表示，大埔太湖花園第10座低層G室，實用面積355方呎兩房戶，以月租1.3萬元租出，實用呎租36.6元，租客為兩名內地男學生，預付一年租金涉約15.6萬元；業主2015年以400萬元購入，租金回報3.9厘。

上月赴港升學查詢

美聯：較去年10月增兩倍

另美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，隨暑假住宅租務旺季到臨，估計各鄰近大學的區域，如港島西區、紅磡、啟德區，以及新界的沙田、大圍及將軍澳等，將成租賃熱點。鄭續稱，近年港府力吸各類專才和人才，上月赴港升學的查詢量較去年10月急增逾兩倍，料今年學生簽證人數增加近三成至8萬人，令香港有望成為「香港教育之都」。此外，上月查詢個案中，約七成查詢來港的內地人士表示有意在港租樓居住，兩成則有意買樓，只有一成查詢者對在港買樓或租樓表示「暫不考慮」，惟現時不少內地生來港讀書，在租樓或買樓時欠缺配套服務，建議各大專院校考慮伙拍地產代理推出「一條龍」服務，幫助他們解決居住基本問題。

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