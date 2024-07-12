moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

梁志堅：不信新盤蝕賣 料日後提價加推

【明報專訊】近日樓市氣氛回軟，部分發展商更以低價開盤，甚至推出「蝕本價」，地產建設商會執委會主席、兼會德豐地產主席梁志堅昨出席活動時稱：「唔信佢（發展商）真正蝕本。」他又認為部分屋苑首批10%單位或低於成本價出售，但吸引市場注意後，料將會逐步提價加推，最終不會蝕賣。

稱會德豐未必入標源順圍住宅地

梁又指香港及全世界經濟雖不景氣，但有感港府積極招攬人才，並背靠祖國，加上香港以往遇上危機總能比其他地區快回復，故相信現時樓價有條件回升，看好下半年樓價回升5%至10%；至於今年首幅推出的住宅官地、沙田小瀝源源順圍住宅地將於今午截標，他認為該地規模較小，會德豐未必入標，但認為不少香港發展商仍對競投住宅官地感興趣。上述地皮地盤面積約2.61萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約15.66萬方呎，須興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處等。市場估值介乎4.7億至7.8億元，預計每方呎樓面地價約3000至5000元。

本月兩大全新盤已先後開價，連日來進行收票，其中新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，截至昨晚7時，項目6日已累收逾4100個認購登記，按首輪價單銷售198伙計，超額認購近20倍，今日下午截票，明日於九龍灣金利豐國際中心作首輪開售，售樓當日會即場抽籤揀樓，屆時將以價單發售198伙，折實均呎17,721元；另標售3伙頂層連天台特色戶。

柏蔚森今截票 6日暫收4100票

另外，市場8年來再有首批單位以折實均呎低於1萬元推售、旭日國際的屯門青山公路青山灣段項目黃金海灣‧意嵐，亦於過去周三起收票。發展商曾表示，已經分別與中信銀行（國際）和中國工商銀行（亞洲）合作，會為買家提供住宅按揭。市場消息稱，渣打銀行亦有機會為項目敘做按揭，至於本地三大銀行，包括匯豐、恒生及中銀香港則仍在批核中。

本報向旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波求證，對方未有回應承做項目按揭的銀行數目，以及上述合作銀行的按揭息率等，只表示有關銀行承做按揭詳情，會稍後再公布。

■有片睇

如欲觀看更多柏蔚森I示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款