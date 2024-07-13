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市建局九龍城項目收30份意向書

【明報專訊】昨日除沙田小瀝源住宅官地截標，市建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目，局方再次邀請發展商、財團提交合作發展意向書，同樣於昨日截止遞交；市建局指出，項目共接獲30份意向書，將設立遴選小組，邀請入圍發展商及財團提交合作發展標書。

英皇保利富豪酒店等有份參與

據悉，有份遞交發展意向書的發展商，去年亦有遞交，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、遠展（0035）、英皇國際（0163）、富豪酒店（0078）、帝國集團、中海外（0688）、保利置業（0119）等。

可留意的是，上述項目曾於去年10月招收發展意向書，當時接獲31份意向書；市建局指出，經考慮多項因素後，決定將項目於今季招標，並優化項目篩選合資格發展商的準則，故再邀發展商就項目遞交發展意向書。

提供810伙 估價比去年跌三成

資料顯示，啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計提供約810個住宅單位。同時，市建局會撥出逾5382方呎樓面，作為社區幼兒中心；另將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道，至啟德新發展區未來的地下購物街。

綜合市場消息，項目最新估值約18億至約25.7億元、折合每方呎樓面價約3500至5000元，相較去年截收意向時，當時估值介乎26億至41.1億元、折合每方呎樓面地價約5060至8000元，估值約9個月跌30%至逾37%。

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