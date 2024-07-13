CCL連挫4周 今年樓價跌4%

與此同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報141.8點，按周跌0.46%；CCL（中小型單位）報140.64點，按周跌0.45%；豪宅方面，CCL（大型單位）報144.3點，按周跌0.17%。上述3項指數同樣齊跌4周，分別累跌2.09%、2.18%及2.66%。

粉嶺中心3房業主料輸兩成

二手成交方面，部分業主仍要蝕讓離場。中原分行經理蔡天賜表示，粉嶺中心F座高層02室，實用面積513方呎3房間隔，原業主開價約550萬元，議價後減40萬元或約7%，獲買家以510萬元承接自用，實呎9942元；原業主2019年以約620萬元購入，持貨約5年，帳面蝕約110萬元或18%，連稅項及其他雜項計，料原業主有可能實蝕約135萬元或22%。

麗都兩房450萬沽 低市價5%

另正當旭日旗下屯門青山公路新盤黃金海灣‧意嵐，部署月內開賣之際，鄰近的深井麗都花園新錄成交。

晉誠地產高級經理李德鴻表示，屋苑第2座低層H室，實用面積579方呎兩房間隔、望海景，原業主早前已移民，叫價480萬元，經議價後減30萬元或6.25%，終以450萬元成交、呎價約7772元，料低市價約5%，新買家為同區分支家庭；原業主於2010年7月以260萬元購入，持貨14年，帳面賺190萬元或73%。