本月新盤成交440宗 柏蔚森III接力推 首批72伙折實均呎1.79萬 擬下周日賣

明報記者 林尚民

最新登場的柏蔚森III，共設有264伙，預計2025年8月落成、樓花期長約13個月；至於項目提供的單位，實用面積介乎223至666方呎，其中第1座2樓K室，實用面積223方呎1房間隔、連106方呎平台，為啟德跑道區少見的細單位。

連平台1房特色戶面積最細223呎

新世界營業及市務（特別項目） 總經理何家欣指出，柏蔚森III即日收票，全新示範單位則會稍後開放，最快下周日（21日）首輪發售。

柏蔚森III推出的1號價單涉72伙，包括7伙3房戶、35伙兩房戶、30伙1房戶，實用面積260至666方呎，價單定價521.3萬至1695.1萬元，今期付款方法與上期相同，提供最高18%直減折扣，折實價427萬至1389萬餘元、折實實呎1.64萬至2.08萬元，整批折實均呎17,956元，總值約4.63億元。

值得一提，入場單位為第1座3樓K室，實用面積260方呎1房戶，折實價427萬餘元、實呎1.64萬元，雖然入場費較上一期386.4萬元高約一成，但由於對上入場單位實用面積較細，只有234方呎，故今次入場單位呎價與上次的1.65萬元相若。遠展營業及市務總經理陳富強補充，今期價單比柏蔚森I高約4.5%，主要原因是今期項目第1座為樓王單位。

黃金海灣‧意嵐收4000票 超額28倍

在柏蔚森I帶動下，綜合市場消息，7月首兩周，新盤市場共錄約440宗一手成交，較6月同期錄約293宗增加約50%，並等同6月全月錄約670宗成交的66%，估計計及柏蔚森III、旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段全盤黃金海灣‧意嵐，同部署7月內推售，本月一手成交宗數有望重上1000宗。

市場消息指出，黃金海灣‧意嵐至昨晚止，項目過去5日共收約4000張入票，較首張價單139伙，超額認購近28倍。

維港滙3房售3080萬 呎價逾3萬

另過去兩日一手市場錄約200宗成交，除柏蔚森I外，信置（0083）、會德豐等合作西南九龍長沙灣維港滙新售出第1A座27樓B室，實用面積1001方呎3房，成交價3080萬元、實呎3.07萬元；會德豐系啟德跑道區MIAMI QUAY I、將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨售出3伙、吸金逾2232萬元。