moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

本月新盤成交440宗 柏蔚森III接力推 首批72伙折實均呎1.79萬 擬下周日賣

【明報專訊】以啟德歷來最低入場費吸引市場焦點的跑道區全新盤柏蔚森I，發展商新世界（0017）與遠展（0035），成功在近日淡市中突圍而出，上周六（13日）首輪沽出逾九成單位後，急不及待於上周六深夜，上載同系柏蔚森III樓書及首張價單，首批72伙折實均呎為17,956元，較柏蔚森I首批稍高4.5%，即日收票，最快下周日（21日）發售。事實上，柏蔚森I首輪銷售報捷帶動下，7月首兩周整體一手銷售量升至約440宗，比上月同期升五成。

明報記者 林尚民

最新登場的柏蔚森III，共設有264伙，預計2025年8月落成、樓花期長約13個月；至於項目提供的單位，實用面積介乎223至666方呎，其中第1座2樓K室，實用面積223方呎1房間隔、連106方呎平台，為啟德跑道區少見的細單位。

連平台1房特色戶面積最細223呎

新世界營業及市務（特別項目） 總經理何家欣指出，柏蔚森III即日收票，全新示範單位則會稍後開放，最快下周日（21日）首輪發售。

柏蔚森III推出的1號價單涉72伙，包括7伙3房戶、35伙兩房戶、30伙1房戶，實用面積260至666方呎，價單定價521.3萬至1695.1萬元，今期付款方法與上期相同，提供最高18%直減折扣，折實價427萬至1389萬餘元、折實實呎1.64萬至2.08萬元，整批折實均呎17,956元，總值約4.63億元。

值得一提，入場單位為第1座3樓K室，實用面積260方呎1房戶，折實價427萬餘元、實呎1.64萬元，雖然入場費較上一期386.4萬元高約一成，但由於對上入場單位實用面積較細，只有234方呎，故今次入場單位呎價與上次的1.65萬元相若。遠展營業及市務總經理陳富強補充，今期價單比柏蔚森I高約4.5%，主要原因是今期項目第1座為樓王單位。

黃金海灣‧意嵐收4000票 超額28倍

在柏蔚森I帶動下，綜合市場消息，7月首兩周，新盤市場共錄約440宗一手成交，較6月同期錄約293宗增加約50%，並等同6月全月錄約670宗成交的66%，估計計及柏蔚森III、旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段全盤黃金海灣‧意嵐，同部署7月內推售，本月一手成交宗數有望重上1000宗。

市場消息指出，黃金海灣‧意嵐至昨晚止，項目過去5日共收約4000張入票，較首張價單139伙，超額認購近28倍。

維港滙3房售3080萬 呎價逾3萬

另過去兩日一手市場錄約200宗成交，除柏蔚森I外，信置（0083）、會德豐等合作西南九龍長沙灣維港滙新售出第1A座27樓B室，實用面積1001方呎3房，成交價3080萬元、實呎3.07萬元；會德豐系啟德跑道區MIAMI QUAY I、將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨售出3伙、吸金逾2232萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款