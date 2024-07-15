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星鑽3房「無縫接軌」租4.9萬 高舊約2%

【明報專訊】踏入暑假租樓旺季，市區私宅租盤具承接力，連帶較二線屋苑，租務市况亦見活躍。

中原高級分區營業經理李子駿表示，不少租盤上手租客剛遷出，已獲新租客承接，其中西營盤星鑽中層H室，實用面積854方呎3房連套房間隔、可望海景，業主月租叫價5萬元，見新租客可快速起租及可「無縫接軌」，減價1000元或2%後，以4.9萬元租出、實用呎租57元，較舊約4.8萬元上升2%。

李指出，上述單位新租客為家庭客，業主則於2015年以1947萬元購入，持貨9年，享3厘租金回報率。

佳悅開放式呎租60元 媲美九龍站豪宅

九龍區方面， 中原區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗新近入伙盤佳悅，最新錄得高層C室租務成交，實用面積201方呎開放式間隔，望西九龍市景，最新以1.2萬元租出，實用呎租近60元，媲美九龍站豪宅凱旅門、君臨天下的呎租水平；業主今年5月以約322.27萬元購入單位，持貨僅兩個月即租出，享4.5厘租金回報率。

匯璽海景3房放盤1日即5萬租出

香港置業首席聯席董事謝啟源表示，南昌站匯璽亦新錄大單位租務成交，為第6座低層B室，實用面積1047方呎3房連套房間隔、望海景，業主放盤僅1天，即獲洽詢並成功租出，經議價減3000元或6%，以5萬元租出，實用呎租約48元，略低市價約5%，租客睇樓1次決定承租；業主去年12月以3193.4萬元購入單位，享租賃回報率1.9厘。

另利嘉閣分區董事蔡庭勇表示，將軍澳新寶城第6座低層H室，實用面積636方呎3房連套房間隔、望內園景，新租客擔心近期租盤供應較為緊張，決定向業主洽租，並落實以2.3萬元承租單位、實用呎租約36元；上述業主於2009年以約302萬元買入單位，享租金回報率逾9厘。

銀湖．天峰3房減價一成 呎租37元

至於其他新界屋苑租務成交，中原分區營業經理吳嘉權表示，馬鞍山銀湖．天峰第5座高層G室，實用面積695方呎3房連套房間隔，業主開價約2.9萬元，議價後減3000元或10%，以2.6萬元租出、實用呎租37元，新租客為區內家庭客；業主於2018年以約1000萬元購入單位，現享約3.1厘租金回報率。

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