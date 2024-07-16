moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

北角蚊型舖28萬沽 一個月炒高1.8倍

【明報專訊】雖然市區「劏場」一直以來都有不少二手蝕讓成交，部分業主更要損手超過九成，惟仍有部分炒家成功「撈底」後、短炒獲利，當中北角城市金庫一個迷你舖位，5月底以10萬元的新低價售出，上月底即以28萬元轉手，約一個月即炒高18萬元或1.8倍。

面積82呎 成交呎價3415元

上述舖位為北角城市花園基座商場城市金庫雙號舖，面積只約82方呎。資料顯示，舖位一手業主於2013年以139.4萬元購入，至今年5月以10萬元售出、折合呎價僅約1220元，成交價、呎價料均為項目新低，而該業主持貨11年，帳面慘蝕129.4萬元或93%。

不過，據資料顯示，舖位上月底再度易手，成交價反彈至28萬元，換言之，該名買家持貨1個月，帳面獲利18萬元或1.8倍，而物業最新呎價亦上升至3415元。

羅守輝等沽灣仔商廈全層 帳蝕26%

另資深投資者羅守輝或相關人士，近月連環蝕讓沽出手頭上存貨。

資料顯示，由羅守輝等持有的灣仔摩利臣商業大廈1樓全層，面積約1437呎，以1000萬元售出、呎價約6958元；羅守輝等是於2017年以1348萬元購入，現帳面蝕348萬元，蝕幅約26%。

此外，美聯工商營業董事陳志豪表示，葵涌葵昌路26至38號豪華工業大廈中高層單位，最新於市場上放售，單位面積約3240方呎，以業主意向售價約1360萬元計算、意向呎價即約4197元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款