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黃金海灣‧意嵐周六首輪賣188伙 柏蔚森III首加推60伙 折實均呎18354元

【明報專訊】踏入7月中下旬，即日起至周末，續有多個新盤開售。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，敲定周六（7月20日）於尖東富豪九龍酒店首輪開售188伙，整批折實均呎10,209元，開放式戶折實價184.2萬元起，明晚8時截止認購登記；若以折實價計，樓價低於300萬元的單位佔約五成。

明報記者 江俊洋

黃金海灣‧意嵐上周以折實均呎9988元首推139伙，屬繼2016年屯門同區新盤豐連、首推折實均呎約8826元後，8年來再有首推折實均呎低於1萬元的全新盤，項目其後加推80伙應市。黃金海灣‧意嵐是次首輪發售188伙，涵蓋88伙開放式戶、54伙1房戶、41伙兩房戶、5伙3房戶，折實價184.2萬至703.6萬元，折實呎價8908至11,900元，若以折實價計，樓價低於300萬元的單位佔五成。

折實價低於300萬單位佔五成

開售當日分3組揀樓，S組（即員工組別）以先到先得形式發售；A、B兩組以抽籤形式推行。S組買家需買至少1伙，不設購買上限；A組買家需買1伙3房戶，最多買5伙指定單位；B組買家可購最多兩伙指定單位。入票者須備5萬元本票或支票遞交購樓意向登記，同一登記人最多可於S組遞交一份意向登記，以及於A、B兩組各遞交4份意向登記。市場估計，黃金海灣‧意嵐自上周三起收票以來，7日累收約4500張入票，超額認購約23倍。

黃金海灣‧意嵐開售前夕，屯門同區、建灝發展的上嵐，早前劈價近五成盡推最後33伙，今日以先到先得形式發售，購買兩伙或以上買家可優先揀樓；餘下單位隨後進行揀樓程序，每組買家可買1伙。

柏蔚森III料今公布銷售安排

市場另一焦點新盤，新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III ，料今日公布銷售安排，最快周日（21日）開售，項目首度加推60伙，折實價419.6萬至1417.8萬元，整批折實均呎18,354元，撇除樓層因素，屬原價加推。 是次入場單位為第1座2樓K室，實用面積223方呎1房間隔，連106方呎平台特色戶，折實價419.6萬元，折實呎價1.88萬元。

其他一手成交，華懋旗下薄扶林現樓VICTORIA COAST，透過招標售出A座3樓02室，實用面積1367方呎兩房1套戶型，以2310.3萬元成交、實呎1.69萬元。另已屆現樓的新地（0016）沙田瓏珀山亦售出3伙，套現逾5533萬元，做價最高為King Tower 1的11樓A室，實用面積1211方呎3房1套間隔，成交價2176.32萬元、實呎1.79萬元；項目7周內累沽共60伙，吸金逾11.5億元。

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