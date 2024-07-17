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清水灣半島3房售745萬 9年帳蝕近一成

【明報專訊】二手市場持續受一手新盤搶客影響，多區均錄低價或蝕讓成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳清水灣半島第8座中層A室，實用面積679方呎3房1套間隔、享海景，以745萬元易手、實呎10,972元；原業主於2015年11月以810萬元購入，持貨9年，帳面仍蝕65萬元或8%，連使費和稅項料有可能實蝕110萬元或約14%。

緻藍天3房820萬易手 較年初跌4%

中原分行經理關偉豪表示，將軍澳日出康城緻藍天第5座高層左翼C室，實用面積749方呎、3房1套連儲物房間隔，望內園景，以820萬元成交、實呎10,948元；同座中層左翼C室，於今年初、港府未「撤辣」前曾以858萬元成交，即是次高層戶成交價，較今年初中層戶跌價38萬元或約4%；上述原業主2020年5月以約1050萬元購入，持貨4年，帳面蝕230萬元或22%，連使費料有可能實蝕約285萬元或27%。

蝶翠峰兩房呎價跌穿8000元

另中原分行經理張禮傑表示，元朗蝶翠峰新錄7月首宗二手成交，為第13座中層H室，實用面積520方呎兩房間隔，原業主減價26萬元或6%後，以407萬元售出、實呎7827元，為屋苑除5期外，今年最低成交價；原業主2008年1月以140萬元買入，帳面賺267萬元或1.9倍。

淘大中層兩房420萬沽 平同類低層1%

市區方面，利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣淘大花園B座中層3室，實用面積375方呎兩房間隔，附企理裝修，獲投資者以420萬元承接、實呎11,200元；原業主2012年以330萬元購入，持貨12年，帳面賺90萬元或27%。翻查紀錄，同座低層一個實用面積同為375方呎的兩房戶，6月份以約423.8萬元易手，意味是次中層戶成交價，較低層單位低約1%。

太古城3房900萬沽 持貨不足1年蝕50萬

中原高級區域營業董事張光耀透露，鰂魚涌太古城恒山閣高層實用面積684方呎3房戶，新近以900萬元沽出、實呎13,158元；原業主去年9月以905萬元買入，持貨不足1年，帳面蝕5萬元，連使費料有可能實蝕約50萬元或5.5%。

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