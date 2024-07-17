moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大圍珀玥1房呎租72元 屋苑新高

【明報專訊】向來是內地來港學生熱門租住地區的大圍，有私宅租金創出新高。美聯助理聯席董事羅航星指出，大圍珀玥新錄中層B室租賃成交，屬實用面積228方呎1房間隔，業主趁原租客本月底退租前率先放租，並即獲3組租客同時搶租，最終由內地來港女學生，以月租1.65萬元承租，並一次過繳付一年租金，即涉19.8萬元，實用呎租高逾72元，料創屋苑呎租新高紀錄，亦有機會為大圍私宅新高。

內地學生預付一年租金近20萬

業主於2018年以541.96萬元一手購入，現享約3.7厘租金回報率。據了解，上址去年租金為1.55萬元，時隔一年上升1000元或6.5%。

蕪湖居開放戶呎租57元

紅磡單幢盤蕪湖居，亦新錄高價租賃成交。中原副分區營業經理吳國豪表示，蕪湖居中層B室，實用面積246方呎開放式戶型，望九龍市景，最新以月租1.4萬元租出，實用呎租57元；業主於2013年以328萬元買入，享5.1厘租金回報率。

情侶零議價2.1萬租愛海頌3房

香港置業營業經理周栢達表示，深水埗愛海頌新錄兩房戶租賃成交，為第5座中層F室，實用面積507方呎，望西九龍市景，業主以2.1萬元放租3日，獲外區客洽詢，並零議價成交，實用呎租逾41元。

據悉上述租客為一對情侶，睇樓1次決定承租；業主2020年以約961.5萬元購入單位，享租金回報率2.6厘。 

其他新界屋苑方面，美聯助理區域經理黃國輝表示，火炭星凱．堤岸第1座中層A室，實用面積731方呎，3房連套房設計，業主以3.3萬元放租，獲區內家庭客議價1000元或3%，以3.2萬元承租，實用呎租約44元；業主今年3月以1236.8萬元購入單位，享租賃回報率3.1厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款