皇璧複式連雙車位3280萬沽 12年貶值逾一成

【明報專訊】本港樓市持續調整，多個地區錄得蝕讓個案，當中不乏豪宅物業；其中由蒙古國前總理巴特包勒德透過代理人持有的油柑頭皇璧一個複式單位，新近以3280萬元連雙車位售出，持貨11年，連使費料實蝕近兩成。
上述皇璧高層A室複式戶，實用面積2413方呎，原則屬4房4套間隔，於本月初以3280萬元連兩個車位售出，實呎13,593元。資料顯示，單位由海外註冊公司Infinite peoperties limited，於2012年以3800萬元一手購入，據當年買賣文件，當時簽署人為Cheong Choo Young，據報為巴特包勒德的代理人。若以最新成交價計，巴特包勒德或相關人士持貨12年，帳面蝕520萬元或近14%，連使費料實蝕約720萬元或19%。
可留意是，皇璧過往不乏名人業主，其中最矚目包括內地影星趙薇及其富商丈夫黃有龍，二人曾先後斥逾1.5億元連購項目3個複式戶，料為屋苑曾持有最多單位之業主，但早年前售出部分單位，而位於今次售出單位樓上一伙的複式A室，仍持有至今，在2012年購入時，作價同為3800萬元，有傳該單位目前仍放售中。至於趙薇好友、樂壇天后王菲，亦持有一個同類複式戶，作為她與謝霆鋒在港時的愛巢。
另一方面，市場上有傳統豪宅錄得蝕讓成交。資料顯示，赤柱富豪海灣一幢C型雙號洋房，實用面積3041方呎，原則屬5房間隔，最新以約5988萬元易手，實呎19,691元，為屋苑近年呎價罕有跌穿2萬元3；原業主2012年以7000萬元購入，持貨12年，帳面蝕1012萬元或14%，若連同使費，料有可能實蝕約1450萬元或20%。
不過，廠商會會董梅應春持有的灣仔會景閣中層17室，新近以1900萬元售出，屬實用面積1012方呎兩房間隔、實呎18,775元；梅應春等早於1995年以1223萬元購入，持貨29年，帳面獲利677萬元或55%。