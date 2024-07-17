皇璧複式連雙車位3280萬沽 12年貶值逾一成

蒙古國前總理透過代理人持有

上述皇璧高層A室複式戶，實用面積2413方呎，原則屬4房4套間隔，於本月初以3280萬元連兩個車位售出，實呎13,593元。資料顯示，單位由海外註冊公司Infinite peoperties limited，於2012年以3800萬元一手購入，據當年買賣文件，當時簽署人為Cheong Choo Young，據報為巴特包勒德的代理人。若以最新成交價計，巴特包勒德或相關人士持貨12年，帳面蝕520萬元或近14%，連使費料實蝕約720萬元或19%。

名人業主包括趙薇王菲

可留意是，皇璧過往不乏名人業主，其中最矚目包括內地影星趙薇及其富商丈夫黃有龍，二人曾先後斥逾1.5億元連購項目3個複式戶，料為屋苑曾持有最多單位之業主，但早年前售出部分單位，而位於今次售出單位樓上一伙的複式A室，仍持有至今，在2012年購入時，作價同為3800萬元，有傳該單位目前仍放售中。至於趙薇好友、樂壇天后王菲，亦持有一個同類複式戶，作為她與謝霆鋒在港時的愛巢。

富豪海灣洋房呎價跌穿2萬

另一方面，市場上有傳統豪宅錄得蝕讓成交。資料顯示，赤柱富豪海灣一幢C型雙號洋房，實用面積3041方呎，原則屬5房間隔，最新以約5988萬元易手，實呎19,691元，為屋苑近年呎價罕有跌穿2萬元3；原業主2012年以7000萬元購入，持貨12年，帳面蝕1012萬元或14%，若連同使費，料有可能實蝕約1450萬元或20%。

不過，廠商會會董梅應春持有的灣仔會景閣中層17室，新近以1900萬元售出，屬實用面積1012方呎兩房間隔、實呎18,775元；梅應春等早於1995年以1223萬元購入，持貨29年，帳面獲利677萬元或55%。