佳寶26萬續租鰂魚涌舖 平舊租約35%

翻查資料，上述商舖由資深投資者、錦華實業董事長楊奮彬，在2021年以7300萬元透過買殼形式，購入英皇道997號地下連閣樓N、O、P舖，料回報率不俗。

燒烤堂21萬租荃灣百悅坊樓上舖

另亞洲地產控股旗下荃灣百悅坊，新錄租務成交。亞洲地產執行董事蔡家莉表示，上述新租務成交位於12樓，面積6495方呎，獲連鎖店「燒烤堂」承租，月租約21萬元，呎租約32元，租期3年至2027年，租金屬市價水平，與上手租客日式料理租金相若。蔡續稱，目前百悅坊出租率逾90%，尚有兩層樓面放租（9樓、15樓），各層面積分別約6495方呎，每層租金叫價為21萬元，意向呎租32元。

此外，亞洲地產控股旗下荔枝角美孚新邨第四期草地滾球場及餐廳，面積32,253方呎，現時以2.38億元連租約放售，意向呎價約7379元。

另為迎接巴黎奧運會，商場紛紛開展推廣活動吸客及刺激商場生意額。新地（0016）大埔超級城今年暑假推廣費約600萬元，較去年升10%，當中創意科技娛樂、教育元素佔約100萬元。

大埔超級城引入多個日系品牌

新地租務部副總經理（租務）蘇蔭彪指出，商場已重新規劃逾10萬方呎樓面面積，分間出逾20間商舖，現時商舖總數逾200間；商場同時引入多個日系品牌，令商場內日系品牌達約30個，包括首次登陸新界東北的藥妝店松本清、迴轉壽司店壽司郎、化妝品牌Shiseido等，而日系品牌承租面積達13萬方呎，佔商場面積逾兩成。