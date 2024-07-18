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上嵐劈價促銷奏效 33伙餘貨1.5小時沽清

【明報專訊】新盤銷售浪接浪，旭日旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，周六（7月20日）首輪開賣188伙前，建灝旗下屯門景秀里現樓項目上嵐，早前將餘貨劈價近五成，搶閘於昨晚盡推最後33伙，並於開售1.5小時內售罄；建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次有八成買家為用家，其餘屬投資者，當中一組買家選購5伙、涉逾1520萬元。

至於市場焦點新盤，新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III ，敲定周日（21日）首輪推售，以價單形式發售108伙、整批折實均呎1.8萬元，1房折實入場價419.6萬元起；該盤收票4日累收近5200張入票，當中包括柏蔚森I首輪向隅客重新入票的「復活票」，超額認購逾47倍。

柏蔚森III周日首輪開賣108伙

柏蔚森III於周六下午6時截票，而銷售首日會即場抽籤，同樣分3個組別銷售，其中S組大手買家門檻降低，由之前最少買3伙下調至2伙、但最多仍可購9伙；A組買家最多可購2伙兩房或三房單位；B組買家為散客。

瓏珀山花園特色戶2922萬沽

至於成交市况，已屆現樓的新地（0016）沙田瓏珀山，自5月底重推後首錄特色戶成交，為King Tower 1的6樓Garden Suite A室，3房1套連書房間隔，實用面積1174方呎連花園，以2922萬元售出、實呎2.48萬元。

市區方面，信置（0083）牽頭西南九龍長沙灣維港滙I ，售出第1座23樓A室，實用面積1385方呎4房戶，成交價4788萬元、實呎3.45萬元；項目2021年3月推售至今累沽1234伙，連車位吸金逾215億元。

東立擬月底推南區豪宅南天第

長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，連沽兩伙3房戶，分別為第2B座10樓E室、第2A座27樓B室，實用面積813及773方呎，成交價1785萬元及2009萬元、實呎2.2萬及2.6萬元；項目4月開售至今累沽568伙、吸金逾107億元。

由3幢洋房組成、東立地產旗下港島壽臣山豪宅南天第，東立地產部總監陳玉成表示，項目擬本月底登場，接受以買家投標、或以公司股權轉讓形式進行交易。

[香港地產]

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