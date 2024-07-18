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紅磡Incredible Residences全幢1.2億成交

【明報專訊】市場近日有不少物業被銀主或接管人以低價售出，原由投資者持有的紅磡Incredible Residences全幢商住物業，最新以1.23億元售出，以項目合共提供61個住宅單位計，未計及舖位部分，平均每單位作價約202萬元。

共涉5個舖位 61個住宅單位

上述Incredible Residences 位於紅磡新柳街3號，為一幢落成於2020年的25層高商住大廈，總建築面積約23,878方呎，提供5個舖位、61個住宅單位，其中地下至2樓為商鋪，5樓至28樓為住宅樓層，而5樓及28樓設有特色戶，其餘單位均為開放式間隔。

項目4月由接管人推出招標，當時有指市值逾3億元，惟據最新成交紀錄冊資料，項目以1.23億元售出；以建築面積計，呎價約5151元。若以住宅總數61伙計，平均各伙僅202萬元，但未計及舖位部分價值。資料顯示，物業原由投資者2008年進行收購，當時收購地點包括新柳街1、3號及石塘街2號，作價4570萬元，但有關成本僅為收購舊樓之價錢，未包重建成本。

訊匯金融創辦人

2200萬沽大坑徑豪宅

另一方面，市場繼續有資深投資者以低價出售物業。資料顯示，訊匯金融集團創辦人之一謝兆凱，以2200萬元售出大坑徑柏園低層D室，屬實用面積1161方呎3房間隔、實呎18,949元。資料顯示，同座面積相同、樓高一層D室於2021年以2600萬元售出，樓高兩層之D室，則於今年初撤辣前以2320萬元售出。

換言之，今次謝兆凱售出單位成交價，較3年前低400萬元或15%、較「撤辣」前低120萬元或約5%；惟謝兆凱等早於2006年以935萬元購入，持貨18年，現帳面獲利1265萬元，賺幅約1.3倍。

雲滙特色戶業主料蝕近兩成

其他二手成交方面，美聯助理區域經理楊浩然表示，大埔白石角雲滙1期第3座頂層戶，實用面積442方呎兩房間隔、連346方呎天台，原業主減價52萬元或約6.6%，以738萬元易手、實呎16,697元；原業主2020年以844.2萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕106.2萬元或約13%，連稅項和雜費料實蝕約155萬元或18%。

[香港地產]

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