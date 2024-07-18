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南里壹號開放戶 呎租撲80元

【明報專訊】暑假住宅租賃持續暢旺，非本地學生加快租樓步伐；中原副區域營業經理鍾光英表示，西環南里壹號中層5室，實用面積212方呎開放式間隔，當上手租客尚未遷出時，業主已經叫價1.78萬元放租，並獲內地生洽租，以月租1.68萬元承租，即減價1000元或5.6%，實用呎租79.2元。

代理表示，新租客因願意預付一年租金，約涉逾20萬元，業主才願意降價租出單位，相關租呎逼近去年80元的屋苑新高；業主2014年以450萬元購入單位，持貨10年，享約4.5厘租金回報。

九龍站天璽3房月租5.1萬

呎租近59元

事實上，市區豪宅亦具承接力；中原高級分區營業經理王志忠表示，九龍站天璽月鑽璽中層D室，實用面積872方呎3房間隔，獲新租客以5.1萬元承租、實用呎租58.5元；業主於2011年以2500萬元購入，持貨13年，享租務回報率約2.4厘。

剛來港外籍家庭

7.25萬租跑馬地紀雲峰3房

此外，中原高級資深分區聯席董事黃健忠表示，跑馬地紀雲峰高層C室，實用面積1451方呎3房間隔，望山景，業主月租叫價8.3萬元，減價1.05萬元或13%後，以7.25萬元租予剛來港工作的外籍家庭客，實用呎租50元；業主2018年以4680萬元購入單位，享1.9厘租金回報率。

貝沙灣3房連車位6.5萬租出

薄扶林指標豪宅貝沙灣，同樣錄得3房租賃個案；美聯首席聯席區域經理唐美珍表示，屋苑6期第8B座中層A室，實用面積1340方呎3房間隔，業主以月租約7萬元放租，獲本地客洽詢，減價5000元或7.1%後，連車位月租6.5萬元、實用呎租48.5元租出；業主2021年以約4500萬元購入單位及1個車位，享租金回報率1.7厘。

[香港地產]

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