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柏蔚森III收5300票 將逐步提價 配合啟德新建設落成 第2期部署明年推

【明報專訊】市場焦點新盤，新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III，敲定周日（21日）首輪開售108伙之際，新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣接受訪問指出，柏蔚森I上周末開售至今累沽約186伙，佔可售單位總數約94%，當中約三成買家屬內地及其他境外人士，意味港府「撤辣」後，境外投資客重燃對購買香港物業的意欲。她表示，柏蔚森系列將採取逐步提價的銷售策略，每次提價幅度估計在5%以內，屬溫和及買家可接受水平。

明報記者 林可為

現已登場的柏蔚森I及III，共涉555伙，其中柏蔚森I 上周首輪開售至今累沽約186伙，佔可售單位總數198伙近94%、吸金逾13億元。

何家欣：香港仍具國際化優勢

據新世界統計，柏蔚森I的買家比例，本地買家佔約七成、另外三成買家屬境外客，包括中國內地、東南亞和法國籍人士，何家欣認為，啟德區在國際社會擁有一定知名度、集團旗下新樓盤具名牌效應，相信是項目受境外買家、投資客垂青的原因，同時反映香港仍具有國際化的地位，可以吸引世界各地的投資客。

事實上，柏蔚森I上周開售就吸引東南亞投資客，斥資2400萬元連購3伙兩房單位。至於柏蔚森I現正招標的3伙連天台特色戶，屬實用面積469至560方呎兩房及3房設計、另連天台，據悉目前收到不少洽購查詢，區內代理估計，上述特色戶成交呎價有機會高見4萬元。

提價5%內屬市場可接受水平

何家欣稱，集團今年會主力銷售柏蔚森I、III兩期（共涉555伙），有見近日新盤市况反彈，將逐步提價，料幅度在5%以內，屬市場可接受水平。至於涉單位總數750伙，由第2及3座組成的柏蔚森II，同樣是以1房至3房戶型為主打；何家欣表示，初步部署於明年登場，現正與合作伙伴遠展相討細節。

她特別指出，啟德新發展區內三大全新建設，包括可空納5萬人的國際級體育場館啟德體育園；由新世界同系K11營運、總樓面約70萬方呎及提供逾200間零售、餐飲店舖的啟德零售館；以及遠展旗下提供約400房間的高端酒店，均預計於今年底至明年落成和營運，若配合美國今年底落實減息，將對柏蔚森II的銷售，具正面帶動作用。

體育園零售館酒店落成可帶動銷情

至於周日（21日）首輪推售價單108伙的柏蔚森III，過去5日累收近5300票，估計以柏蔚森I上周首輪向隅客重新入票的「復活票」為主，超額認購近48倍，並將於周六下午6時截票，開售當日即場進行抽籤。

（發展商訪問）

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