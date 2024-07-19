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宏安鰂魚涌FINNIE 最快月底上樓書

【明報專訊】新供應一向較少的港島區，再有新盤即將登場，宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街單幢全新盤，正式命名為FINNIE，提供90伙，料主打中小型單位，預計關鍵日期為2026年5月31日，樓花期約22個月。宏安地產執行董事程德韻回覆查詢時表示，項目料最快本月底上載樓書，搭建示範單位的進度亦接近尾聲。

涉90伙 主打中小型單位

FINNIE鄰近港鐵鰂魚涌站，步行前往太古坊只需數分鐘，而鄰近的英皇道亦有電車站、多條巴士路線。發展商曾表示，上述項目主打中小型單位，另下半年亦會推出炮台山英皇道項目（即前成報大廈地盤），涉約250伙，上述兩盤同屬舊契項目，毋須預先申請預售。

黃金海灣‧意嵐累收7660票

超額40倍

至於旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，明日在尖東富豪九龍酒店首輪開售188伙，過去9日累收逾7660張入票、超額近40倍；首輪發售單位折實均呎10,209元，開放式戶折實價184.2萬元起，明日將分3組揀樓，S組買家（即員工組別）需買至少1伙，不設購買上限；A組買家需買1伙3房戶，最多買5伙；B組買家最多可購兩伙。

大學閣平台戶售6450萬 呎價4.25萬

成交方面，一手市場單日錄兩宗豪宅特色戶成交，吸金共1.13億元；華懋西半山大學閣，新沽出第3座1樓A室特色戶，實用面積1515方呎3套房間隔、設419方呎平台，連車位成交價6450萬元、實呎4.25萬元，買家為外籍家庭客。項目2021年底推售至今累沽39伙，吸金逾31.1億元。

朗濤特色戶成交價4940萬

鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤新售出1伙特色戶，為第H2座Garden Duplex （GD 1）單位，實用面積2782方呎3套房間隔、連635方呎花園，成交價4940.1萬元、實呎1.78萬元。可留意是，朗濤只提供8伙同類大戶，分佈於低座，上述為首宗同類單位成交。

（發展商訪問）

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