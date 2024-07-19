moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地公司2.5億放售旺角物業 帳蝕近五成

【明報專訊】零售市道不景，市區舖位價值下跌，部分於零售高峰期入市的內地買家，均蝕讓沽貨；其中佛山順聯集團於2011年，以4.71億元購入的旺角豉油街36至42號榮高樓地下1、2、5、6、7號舖，連1至2樓全層、以及3樓B、D室，2018年曾以意向價高達6.8億元放售，但隨着反修例事件、新冠疫情，加上近年經濟復蘇緩慢，據市場消息指出，近日業主已把物業叫價降至約2.5億元，即較高峰期大減4.3億元或63%外，若對比13年前購入價，即使以現意向價售出，帳面仍蝕讓約2.21億元或47%。

總樓面1.17萬呎 現月租約75萬

上述物業地舖面積共約3600方呎，1樓及2樓各約3500方呎，商舖部分總建築面積約10,600方呎，另加兩個住宅單位約550方呎，即涉總樓面1.17萬方呎。據市場消息稱，整個物業現時每月租金收入約75萬元，如以最新放售價計，租金回報約3.6厘。

至於現有租客，包括餐飲集團A La Carte，今年以月租約40萬元租用地下2（38）號舖連其他樓面合共約5795方呎、呎租約69元，舖位用作該集團旗下、以南洋老街風情為主題的餐廳「鐵飯碗咖啡屋」之用。

「舖王」家族灣仔舖

1.48億沽 呎價3.4萬

另外，已故「舖王」鄧成波的家族成員續沽貨套現，市場消息稱，由鄧氏家族持有的灣仔駱克道偉德大廈一籃子物業，最新售出地下A至C舖，面積約4300方呎，成交價約1.48億元、呎價約3.44萬元。翻查資料，鄧成波家族於2018年以6.5億元購入地下至2樓商舖，以及樓上部分單位。

羅沙證券4000萬沽皇九單位帳賺44%

近年接連沽貨的羅沙證券，最新沽出中環皇后大道中9號低層1室；資料顯示，上述單位於本月中以4000萬元易手，以面積1765方呎計、呎價約2.27萬元；羅沙證券或有關人士於1997年9月以2770萬元購入，持貨27年，帳面賺1230萬元或44%。

另資料顯示，觀塘海濱道萬兆豐中心高層D室，面積1915方呎，上月底以1680萬元易手、呎價8773元。翻查資料，物業原由商人及慈善家劉佐德持有，於2011年以1397.95萬元購入，及後於2014年贈予中文大學，新近轉售，即物業13年內升值逾282萬元或20%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款