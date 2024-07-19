moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

南灣原則兩房戶3450萬沽 業主料蝕25%

【明報專訊】二手樓市欠缺新利好消息支持，頻見蝕讓或低價成交；鴨脷洲南灣新錄蝕逾千萬元成交，市場消息稱，南灣第3座中層B室，實用面積1560方呎，原則屬2房1套間隔，現改為3房1套戶型，望避風塘海景，新近以3450萬元易手，實呎22,115元；原業主2021年以4288萬元購入，持貨近3年，帳面蝕約838萬元或近兩成，連使費料實蝕約1090萬元或25%。

LP6 1房380萬易手 帳蝕兩成

半新盤中小型單位亦錄蝕讓，中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城LP6，新錄第5座低層M室易手，實用面積305方呎1房戶，望園景，租客早前遷出後，以420萬元放盤，議價後減40萬元或約10%，以380萬元易手，實呎12,459元，料為屋苑首次有單位成交價跌穿400萬元。

上址原業主2018年10月以466.8萬元買入，持貨近6年，帳面蝕86.8萬元或19%，連使費料實蝕約104萬元或22%。

另市場消息稱，沙田九肚玖瓏山月瓏閣3座高層D室，實用面積657方呎兩房間隔，以702萬元易手，實呎10,685元；原業主於2015年976.4萬元一手購入，物業9年帳面貶值逾274萬元或28%，連使費料有可能實蝕約315萬元或32%。

玖瓏山兩房售702萬

9年貶值三成

利嘉閣助理分區經理周煇宏表示，荃灣愉景新城第2座極高層G室，實用面積495方呎兩房設計，原業主累減57萬元或8%後，以618萬元易手，實呎12,485元；原業主2022年以約788萬元買入，帳面蝕170萬元或約22%，連使費有可能實蝕約210萬元或27%。

中原資深區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊本月至今暫錄約17宗二手成交，已超越6月全月總數，其中景湖居第5座中層B室，實用面積630方呎3房間隔，以513萬元沽出、實呎8143元；原業主1995年6月以167.6萬元一手買入，帳面賺逾345萬元或兩倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款