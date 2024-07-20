CCL按周挫0.25% 四大指數連跌5周

較3年前歷史高位挫逾26%

今年至今CCL累跌4.29%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，則下跌26.37%。楊認為，由於市場預期最快9月減息，業主開始等待減息，議價幅度較窄，相信發展商將繼續以貼二手價策略推盤，二手價、量齊跌趨勢預料暫時不變。

二手價量齊跌趨勢料暫不變

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報141.66點，按周跌0.1%；CCL（中小型單位）報140.4點，按周跌0.17%；豪宅方面，CCL（大型單位）報143.37點，按周跌0.64%。

上述CCL Mass、CCL（中小型單位）、CCL（大型單位），同樣齊跌5周，分別累跌2.18%、2.35%及3.29%。其中CCL Mass、CCL（中小型單位）屬近8年新低，重返2016年9月底、10月初水平；CCL（大型單位）屬7年半新低，重返2017年1月中水平。

二手周末預約睇樓量連跌6周

另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，周末有多個全新盤開售，勢成市場焦點，料將吸納大批客源，本周末本港指標屋苑預約睇樓量再下滑，據統計，50個大型屋苑今明兩天共錄810組客戶於周末預約睇樓，較上周錄835組，下跌25組或3%，屬連跌6周、為近42個周末新低。其中，港島8個屋苑、新界21個屋苑、九龍21個屋苑預約睇樓量，按周分別下跌4.2％、3.1%和2.1%。